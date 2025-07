Brot vom Vortag für Jimi Blue Ochsenknecht: Zwischenstopp in Münchner Gefängnis

Jimi Blue Ochsenknecht wird derzeit von der Polizei nach Innsbruck ausgeliefert. Dort soll ihm der Prozess wegen schweren Betrugs gemacht werden. Aktuell befindet sich der Schauspieler für einen Zwischenstopp in der JVA Stadelheim. Wie ergeht es dem Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht im Münchner Gefängnis?

Für Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist die Lage ernst. Dem Schauspieler wird von der österreichischen Justiz schwerer Betrug vorgeworfen. Er soll trotz mehrfacher Ermahnung eine Hotelrechnung in Höhe von fast 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Am 25. Juni wurde der Sohn von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (60) dann am Hamburger Flughafen aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen. Es wurde die Entscheidung getroffen, dass der einstige "Wilde Kerle"-Darsteller ins österreichische Innsbruck ausgeliefert wird, wo ihm der Prozess gemacht werden soll.

Die Auslieferung per Gefangenenbus begann am vergangenen Dienstag (8. Juli). Nach Zwischenstopps in Gefängniseinrichtungen in Hannover, Frankfurt am Main und Nürnberg kam Ochsenknecht am Montag (14. Juli) in München an. Hier fuhr der Gefangenentransport nachmittags in der JVA Stadelheim ein – die letzte Zwischenstation, bevor Jimi Blue Ochsenknecht bis spätestens Donnerstag (17. Juli) in Innsbruck sein muss. Der Schauspieler sieht nun also Gefängniswände von innen. Wie ergeht es ihm in Stadelheim?

Jimi Blue Ochsenknecht in der JVA Stadelheim: Das kommt auf den Tisch

Jimi Blue Ochsenknecht verbrachte bereits die Nacht von Montag auf Dienstag im Münchner Gefängnis. Die JVA Stadelheim bietet insgesamt 1.221 Zellen, wie " " berichtet. Ochsenknecht wurde in der Transportabteilung im Ostbau der Gefängnisanlage untergebracht. Kulinarische Ansprüche darf der 33-Jährige nicht stellen – was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Abends gab es wohl Brotscheiben mit Jagdwurst und Essiggurke. Ochsenknecht habe gemäß Gefängnisverordnung eine zusätzliche Ration Brotscheiben bekommen, die er jedoch rationieren sollte. Sie seien für den jeweils nächsten Morgen eingeplant.

Die JVA Stadelheim in München. © imago/argum

Zwischenstopp in JVA Stadelheim: Brot vom Vortag für Jimi Blue Ochsenknecht

Zum Frühstück gab es also Brot vom Vortag. Kaffee habe er nicht erwarten können, eine Tasse Tee sollte ausreichen. Zum Brot habe er sich mit Marmelade und Honig genügen müssen. Am Dienstagnachmittag stehe in der JVA Stadelheim Hackbraten mit Kartoffelbrei auf dem Speiseplan. Sollte sich Ochsenknecht noch am Mittwoch in dem Münchner Gefängnis befinden, komme Szegediner Gulasch auf Sojabasis auf den Tisch.

Doch Jimi Blue Ochsenknecht aktuell auf feinste Gerichte verzichten muss, dürfte momentan das kleinste Problem des Schauspielers sein. Denn im schlimmsten Fall könnte ihm nach dem Prozess in Innsbruck eine dreijährige Haftstrafe drohen.