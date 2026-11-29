Der erste "Harry Potter"-Weihnachtsmarkt Deutschlands lockte am Samstag Tausende auf die Münchner Praterinsel. Doch statt Hogwarts-Zauber gab es lange Schlangen, Gedränge und enttäuschte Besucher. Sogar eingeladene Promis und Influencer raten vom Besuch ab.

Schreibe mir das schöner als Bildunterschrift Auch eine originalgetreue Nachbildung des sprechenden Huts aus "Harry Potter" ist auf dem Weihnachtsmarkt ausgestellt

Achim Frank Schmidt 15 Schreibe mir das schöner als Bildunterschrift Auch eine originalgetreue Nachbildung des sprechenden Huts aus "Harry Potter" ist auf dem Weihnachtsmarkt ausgestellt

Unter den VIP-Gästen waren Joelina Drews, Sarah Thonig und Maria Furtwängler. Sehen Sie hier die Fotostrecke...

Achim Frank Schmidt, ABR/Petra Schönberger 15 Unter den VIP-Gästen waren Joelina Drews, Sarah Thonig und Maria Furtwängler. Sehen Sie hier die Fotostrecke...

Der Brief aus Hogwarts ist als Einladung da, die Vorfreude riesig. Doch wer am Samstagabend auf der Münchner Praterinsel in die magische Welt von "Harry Potter" eintauchen wollte, erlebte eine ziemlich ernüchternde Überraschung. Der erste "Harry Potter"-Weihnachtsmarkt Deutschlands sollte Fans auf die neue HBO-Serie einstimmen. Statt großer Filmkulissen und zauberhafter Erlebnisse gab es für viele Besucher vor allem eines: Warten.

Auf der Praterinsel: "Harry Potter"-Weihnachtsmarkt eröffnet

Schon am Eröffnungsabend strömten Tausende Münchner auf die Praterinsel. Hunderte Meter lange Schlangen bildeten sich, die Polizei musste wegen des Andrangs einschreiten. Aus Sicherheitsgründen wurden Warteschlangen getrennt und Besucher teilweise nach Hause geschickt. Der Einlass war nicht mehr möglich.

Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) machte auf die Situation aufmerksam. Auf Infotafeln in der U-Bahn hieß es: "Bitte verlegen Sie Ihren Besuch." Auch in der S-Bahn gab es entsprechende Durchsagen.

Promis mit großen Erwartungen – und langen Gesichtern

Bereits vor dem offiziellen Einlass durften prominente Gäste und Influencer am Nachmittag den Weihnachtsmarkt besuchen. Unter ihnen waren "Tatort"-Star Maria Furtwängler, "Dahoam is Dahoam"-Schauspieler Bernhard Ulrich, "Die Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig, Fashion-Expertin Jeannette Graf, Schauspielerin Laura Osswald, Jana Riva, GNTM-Dritter Tony Eberhardt, Moderator Alexander Mazza und Twenty4Tim mit seinem Partner Edin Volarov. Auch Sängerin Joelina Drews kam mit ihrem Freund Adrian Louis, Moderatorin Alessandra Geissel mit Sohn Maximilian sowie Ralph Siegels Tochter Alana.

Die Erwartungen waren groß. Schließlich wurde der Markt als festliche Erlebniswelt rund um die neue HBO-Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen" angekündigt. Doch bei vielen Promis blieb die Begeisterung aus.

Joelina Drews: "Es war leider viel zu klein"

Sängerin Joelina Drews ist großer "Harry Potter"-Fan. Auf Instagram machte sie nach ihrem Besuch keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung: "Es ist zu viel los. Der Weihnachtsmarkt ist zu viel und für so viele Menschen erst recht. Ich hatte mich so drauf gefreut." Es habe zwar einige Foto-Spots gegeben, an denen man Bilder in einer "Harry Potter"-Kulisse machen konnte, außerdem Verkaufsstände mit Fanartikeln. Doch das Angebot sei überschaubar gewesen. "Die Idee war richtig schön, aber es war leider viel zu klein."

Drews hatte sich erhofft, komplett in die Welt von "Harry Potter" eintauchen zu können. Einige Ansätze hätten ihr gefallen, etwa die Möglichkeit, einen Zauberstab aus Lego zu bauen, oder die "Harry Potter"-Ausstellung. Doch echte Filmkulissen hätten das Erlebnis deutlich aufgewertet. Ihr Fazit fällt entsprechend ernüchternd aus: "Extra dafür anreisen würde ich nicht."

Katharina Eisenblut warnt ihre Follower

Auch Sängerin und Influencerin Katharina Eisenblut, die ebenfalls eingeladen war, äußerte sich erstaunlich deutlich. "Das hat sich nicht gelohnt." Auf ihrem Instagram-Account heißt es, dass man das Geld besser woanders ausgeben könne. Für sie sei der Markt "wie ein ganz, ganz kleiner Mini-Weihnachtsmarkt" gewesen. "Man kann es nicht schönreden."

Eisenblut gab sogar zu, dass sie mit ihrer offenen Kritik möglicherweise anecken könnte: "Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger. Ich weiß nicht, ob der Hype so gerechtfertigt ist." Besonders gefehlt habe ihr das Hogwarts-Gefühl. "Die drei Fotospots waren schön, aber mir hat dieses Hogwarts-Gefühl gefehlt. Ein bisschen Filmmusik und ein Butterbier hätten schon so viel ausgemacht."

Was bietet der "Harry Potter"-Weihnachtsmarkt überhaupt?

Ganz ohne kleine, magische Ansätze ist der Markt nicht. Besucher können sich an verschiedenen Fotomotiven in Szene setzen, Fanartikel bei den Ständen von Thalia und Elbenwald kaufen und eine Nachbildung des sprechenden Huts bestaunen.

Auch eine Lego-Bastelecke ist eingerichtet. Dort können Besucher ihren eigenen Zauberstab aus Lego-Steinen bauen. Außerdem werden bereits neue Lego-Modelle zur kommenden Serie gezeigt. Eine Geschenke-Werkstatt verpackt Weihnachtsgeschenke im Look der neuen HBO-Serie.

Doch das Angebot ist überschaubar. Neben den Merchandising-Ständen gibt es nur wenige Essensbuden. Wer sich stärken möchte, kann etwa Crêpes in Form eines Hogwarts-Briefs kaufen. Auch die Preise dürften manchen Besucher überraschen: Ein Glühwein kostet sechs Euro, ein Helles (0,33 Liter) 4,50 Euro.

Nach 20 bis 30 Minuten ist man durch

Das Problem ist nicht nur der Andrang gewesen. Viele Besucher kritisieren auch, dass der Markt selbst viel zu klein sei. Wer sich durch die Schlangen gekämpft hat, könne nach 20 bis 30 Minuten bereits alles gesehen haben.

Die Wartezeit stehe in keinem Verhältnis zu dem, was vor Ort geboten werde, lautet der Tenor. Statt aufwendig gestalteter Filmkulissen und eines echten Hogwarts-Erlebnisses gebe es vor allem einige Fotomotive, Verkaufsstände und kleine Mitmachangebote.

Der Weihnachtsmarkt soll die Fans auf die neue "Harry Potter"-Serie einstimmen, die am 25. Dezember auf HBO Max startet. Bis zum 6. Dezember können Besucher die Praterinsel noch in der "Harry Potter"-Weihnachtswelt erleben. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Promi-Bilder der Eröffnung sehen Sie oben in der Fotostrecke.