Am Samstag eröffnet erstmals der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel. Es kommen so viele Besucher, dass die Polizei eingreifen muss.

Der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt war am Samstagabend überfüllt, die Polizei musste eingreifen.

Erstmals findet heuer auf der Praterinsel ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt statt, auf dem sich alles um Harry Potter dreht. Und am Samstag, den ersten Öffnungstag erfreute sich der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt allergrößter Beliebtheit.

Schon am Nachmittag zog sich eine ewig lange Warteschlange vor dem Weihnachtsmarkt, der um 19 Uhr eröffnen sollte, an der Isar entlang.

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Kurz nach 18 Uhr ging dann gar nichts mehr. Rund 1000 Besucher tummelten sich auf und vor dem Areal, welches eigentlich nur Platz für 500 Personen bietet, wie die Polizei der AZ auf Anfrage erklärte.

Harry-Potter-Weihnachtsmarkt überfüllt – Polizei muss Besucher nach Hause schicken

Eine Person, die schon länger in der Warteschlange stand, alarmierte kurz nach 18 Uhr die Polizei, dass alles überlaufen sei. Dies wurde auch von einer Polizeistreife bestätigt, die um Verstärkung bat, um die Situation zu entschärfen.

Etwa um 18.30 Uhr begann die Polizei, in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern, mit Durchsagen die Besucher zu überzeugen, den Weihnachtsmarkt zu verlassen, da er total überfüllt sei. Auch über die Sozialen Medien informierte die Polizei darüber, dass man von einem Besuch des Harry-Potter-Weihnachtsmarktes am Samstagabend Abstand nehmen sollte, da keine weiteren Personen mehr hineingelassen werden können.

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Harry-Potter-Weihnachtsmarkt noch bis 6. Dezember geöffnet

Noch bis zum 6. Dezember können Besucherinnen und Besucher Fanartikel kaufen, sich von der Harry-Potter-Welt inspirierte Speisen und Getränke schmecken lassen oder sich in Harry-Potter-typischer Szenerie fotografieren.