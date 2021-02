Exklusiv Harald Glööcker ärgert sich über Beauty-Doc: "Will mir kein Plastik in den Körper pumpen"

Plastik-Zoff bei Harald Glööckler: Nach einem AZ-Bericht will sich der Modedesigner gegen einen Schönheits-Chirurgen wehren, der ihm von seinen geliebten Brustimplantaten abgeraten hat. "Ich brauche keine öffentliche Warnung oder Empfehlung", so der in der Pfalz lebende Unternehmer.

04. Februar 2021 - 14:35 Uhr | Steffen Trunk

Pompöös: Designer und PR-Profi Harald Glööckler. © imago/Thorsten Gutschalk