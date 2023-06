"Happy Birthday Maus": Bill Kaulitz und Co. gratulieren zu Heidis 50.

Heidi Klum feiert ihren 50. Geburtstag. In sozialen Netzwerken gratulieren etliche Promis der beliebten "Germany's next Topmodel"-Chefin - allen voran Bill Kaulitz mit dem liebevollen Geburtstagsgruß: "Happy Birthday Maus".

Heidi Klum (50) feiert ihren 50. Geburtstag - und wird in sozialen Netzwerken mit Glückwünschen geradezu überschüttet. So schreibt etwa Bill Kaulitz (33), der Bruder von Heidis Ehemann Tom (33), auf Instagram: "Happy Birthday Maus! Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können, und ich kann es kaum erwarten, dich heute zu feiern." , und stimmt Modelmama Heidi mit den Worten "Wir haben etwas ganz Besonderes vorbereitet" auf die offenbar opulente Geburtstagsfeier ein.

Zahlreiche Glückwünsche aus der Welt von "Germany's next Topmodel"

Heidi Klum hat, das ist klar, in der Model- und TV-Welt Spuren hinterlassen. Mit Rebecca Mir (31) meldet sich etwa die Zweitplatzierte der sechsten "Germany's next Topmodel"-Staffel und heutige "red."-Moderatorin auf Instagram zu Wort. "Happy Birthday, Heidi Klum. Du bist einfach der Wahnsinn und für jeden Spaß zu haben", .

Auch Modedesigner und "Germany's next Topmodel"-Gastjuror Thomas Rath (56) gratuliert Heidi und "eine starke Frau mit Herz und grenzenloser Liebe für ihre Familie". Klum sei "nicht nur von außen, sondern auch von innen schön".

Die in Folge sieben der aktuellen "Germany's next Topmodel"-Staffel ausgeschiedene Lara Ellen Rollhaus , in dem zahlreiche Teilnehmerinnen von "GNTM 2023" wie etwa Somajia Modelmama Heidi gratulieren.

Auch Vorjahressiegerin Lou-Anne Gleissenebner hat Heidis Geburtstag nicht vergessen. schreibt sie zu einem Bild ihres letztjährigen "Germany's next Topmodel"-Sieges schlicht: "50 and fabulous" (auf Deutsch: "50 und fabelhaft").

Die ikonische Modefotografin Ellen von Unwerth (69) gratuliert Heidi Klum ebenfalls auf Instagram. Zu einer Reihe von Party-Schnappschüssen des Geburtstagskinds : "Herzlichen Glückwünsch der Stimmungskanone Heidi Klum. Du bist für immer jung."