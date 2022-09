Hape Kerkeling: TV-Comeback als Horst Schlämmer

Nacht fast acht Jahren schlüpft Komiker Hape Kerkeling wieder in die Kult-Figur. Horst Schlämmer ist zurück und wird ab heute in mehreren TV-Spots für HD+ werben. Die AZ durfte exklusiv vorab die Clips sehen.

In der Höhle des Löwen: Horst Schlämmer posiert lasziv(?) im Schlafzimmer

Wir haben ihn so vermisst! Endlich ist Hape Kerkeling (57) wieder als Horst Schlämmer zu sehen. Mit Perücke, Kassengestell, falschen Zähnen, Grunzen, Schnappatmung und Trenchcoat verkörpert der 57-Jährige den stellvertretenden Chefredakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" wie in alten Zeiten: "Weiße Bescheid."

Hape Kerkeling macht als Horst Schlämmer Werbung für HD+

Schnell wird klar, Horst Schlämmer hat sich kaum verändert – vielleicht ist das Wohlstandsbäuchlein ein bisserl größer geworden. Auf jeden Fall keine Spur von Selbstzweifeln. Ein Mensch, der an- und ausspricht, was andere zwar oft denken, es aber lieber für sich behalten. Hier setzen die neuen Spots von der Satellit-Digitalplattform HD+ mit Horst Schlämmer an. Das Kampagnenmotto: "Sei kein Horst. Hol dir HD+."

Der Wandschrank in Eiche rustikal, eine Porzellan-Gans auf dem Nachttisch – so hat man sich Horst Schlämmers Einrichtung doch vorgestellt, oder? Der selbsternannte Investigativ-Journalist und jetzt auch Werbe-Star ließ die Kameras in seine eigenen vier Wände.

Horst Schlämmer wird im Haupt-Spot der Kampagne stolzer Besitzer eines neuen Fernsehers: "Hömma, so ein scharfes Geschoss wie ich braucht doch auch ein genauso scharfes Bild, da mach' ich keine Kompromisse. Und unter uns gesagt – die Gisela findet das auch gut. Dann kommt die wieder öfters vorbei, du weißt, was ich meine. Dann machen wir’s uns gemütlich. Ja, und natürlich wird das schon ein richtig großer Klopper – 60 Zoll, drunter mach' ich’s nicht für meinen Tigerkäfig. Außerdem muss die Bedienung komfortabel sein. Da bleibt dann mehr Zeit für Zweisamkeit.“

Die Werbespots mit Hape Kerkeling als Horst Schlämmer sind zwischen dem 4. September und 2. Oktober auf allen bekannten großen Privatsendern zu sehen.

Hape Kerkeling zog sich Ende 2014 mit 50 Jahren weitgehend vom aktiven Showgeschäft zurück. Im vergangenen Jahr brachte er ein Buch über Katzen auf den Markt, war bei Sandra Maischberger zu Gast und präsentierte das Vox-Reisemagazin "Hape und die 7 Zwergstaaten".