Halloween-Spektakel von Sam Dylan: Politiker-Sohn Joe Laschet feiert mit Trash-Promis

Bereits zum zweiten Mal hat Sam Dylan Freunde und Kollegen aus dem Trash-TV zur Halloween-Party geladen. Auch ein Politiker-Sohn mischte sich unter die illustren Gäste und feierte im Grusel-Look. Welche Promis versteckten sich hinter den Kostümen?

Will Sam Dylan mit seiner Halloween-Party Heidi Klum etwa den Rang ablaufen? Während das Topmodel in Amerika seit Jahren ihr Gruselfest feiert, ist es für den ehemaligen "Prince Charming"-Kandidaten die zweite Veranstaltung in Deutschland. Für sein "Sweet House of Horror" hatte er jede Menge bekannte Gesichter aus Dating-, Reality- und Trash-TV geladen.

Dass Sam Dylan sein Mega-Event nicht am 31. Oktober veranstaltete, ist nicht weiter verwunderlich. Immerhin folgt auf die Halloween-Nacht in Deutschland der Feiertag Allerheiligen, und da gilt nach wie vor in einigen Bundesländern noch das Tanzverbot – wie etwa in Nordrhein-Westfalen, wo die Party stattfand.

Halloween-Party: Verena Kerth verkleidet sich als sexy Nonne

Auf dem roten Teppich tummelten sich unter anderem Verena Kerth mit Freund Marc Terenzi, verkleidet als sexy Nonne und verrückter Hutmacher. Der Boyband-Star performte sogar auf der Halloween-Party, wie auf Instagram zu sehen ist. "Schaut euch das an, was Sam (Dylan, d.R.) hier gemacht hat", zeigte sich Verena Kerth in ihrer Instagram-Story begeistert. "Das wird ein Fest heute."

Ochsenknecht-Ex Yeliz Koc erschien mit ihrer Schwester Filiz und ließ es mit ihrem Kostüm locker angehen. "Es ist faszinierend, wie alle ihr Kostüm vorbereiten, sich Gedanken machen [...] und dann kommen wir", erklärte sie via Instagram. Die beiden Promi-Damen trugen weiße Nachthemden, die Haare verdeckten das Gesicht – mit einfachen Mitteln verwandelten sie sich so in kleine Gruselmädchen aus asiatischen Horrorstreifen à la "The Ring".

Joe Laschet feiert auf Sam Dylans Halloween-Event mit Trash-Promis

Ein VIP-Gast, den man unter den Trash-Stars wie Dominic Stuckmann, Cosimo Citiolo oder Danni Büchner nicht erwartet hätte, war Joe Laschet. Der Sohn von Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet mischte sich unter die bunten Reality-Promis und feierte kräftig mit. Seine Verkleidung jedoch war nicht wirklich zu erkennen: Vampir oder doch Jack the Ripper?

Welche weiteren Promis sich für die Halloween-Party in eine kreative Verkleidung geworfen hatten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.