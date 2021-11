Halloween-Queen Heidi Klum begeistert das Netz als tanzende Katze

Von der Zombie-Mutter zur sexy Katze: Heidi Klum hat Fans und Followern an Halloween ein weiteres Kostüm präsentiert.

Als Zombie-Mutter hat Heidi Klum (48) bereits vor einigen Tagen Angst und Schrecken im Netz verbreitet. Am 31. Oktober griff die "Queen of Halloween" erneut in die Kostüm-Kiste und präsentierte sich In einem Video tanzt sie zu "Cold Heart" von Elton John (74) und Dua Lipa (26) in einem knappen schwarzen Body, mit Netzstrumpfhose und Fellkapuze inklusive Katzenohren.

Ins Auge stechen vor allem der schwarze Katzenschwanz, die dazu passenden Fellstiefel, die rote Langhaarperücke sowie das farbenfrohe Katzen-Make-up. Die Farbe ihrer Frisur greift Klum mit einem ebenfalls roten Taillengürtel noch einmal auf.

Jagd auf Mäuserich Tom Kaulitz

Klums Halloween-Spaß ließ sich auch Ehemann Tom Kaulitz (32) nicht entgehen. Der Tokio-Hotel-Gitarrist verkleidete sich als Maus, Durch den Cowboyhut gleicht sein Look einer haarigen Horror-Version der Zeichentrick-Maus Speedy Gonzales.