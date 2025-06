Halbinsel in Mexiko heißt wie Bundesstaat: Auflösung bringt WWM-Kandidatin viel Geld

Bei einer Frage nach einer mexikanischen Halbinsel muss die "Wer wird Millionär?"-Kandidatin gleich mehrere Joker ziehen. Hätten Sie die richtige Lösung gewusst?

Geografiefragen sind bei "Wer wird Millionär?" an der Tagesordnung. In der neusten Ausgabe geht es bei der 10. Frage um Mittelamerika. Die Kandidatin ist zunächst ratlos, auch die Joker können ihr nicht wirklich weiterhelfen. Die AZ verrät Ihnen die richtige Antwort.

Überraschungs-Special bei "Wer wird Millionär?": Kandidatin benötigt alle Joker

Am 9. Juni gibt es auf RTL ein "Überraschungs-Special" von "Wer wird Millionär?". Bei der Sonderausgabe werden Kandidaten unerwartet aus dem Publikum ausgewählt, nachdem diese vorher von Personen aus ihrem Umfeld angemeldet wurden. Lydia Lachmann gilt in ihrer Familie als "Klugscheißer" und macht ihrem Namen zunächst alle Ehre: Souverän beantwortet sie alle Fragen ohne Hilfe, bis sie zur 16.000-Euro-Frage kommt. Günther Jauch möchte von ihr wissen:

Wie heißt eine rund 1.200 km lange Halbinsel in Mexiko?

Obercolorado Niederkalifornien Großnevada Kleintexas

Halbinsel in Mexiko: Telefonjoker weiß keine Lösung

Lydia Lachmann versucht es zunächst mit dem Telefonjoker, doch der wiegelt direkt ab: Er könne da nicht weiterhelfen. Auch das Ergebnis des Publikumsjokers ist wenig zufriedenstellend, weshalb zuletzt auch der 50:50-Joker noch zum Einsatz kommen muss. Am Ende entscheidet sie sich für die richtige Antwort Niederkalifornien und erreicht damit die Sicherheitsstufe von 16.000 Euro.

Mexikanische Halbinsel Niederkalifornien: Woher stammt der Name?

Bei Niederkalifornien handelt es sich um einen mexikanischen Bundesstaat, der auf Spanisch als Baja California bekannt ist. Er ist der nördlichste und westlichste der 31 Bundesstaaten Mexikos und grenzt im Norden an die US-Bundesstaaten Kalifornien und Arizona an.

Aber warum lautet die Insel übersetzt Niederkalifornien? Die Herkunft ist bis heute nicht geklärt, allerdings könnte der Name aus dem spanischen Ritterroman "Die Abenteuer von Esplandián" stammen. In dem Buch, das bereits im 15. Jahrhundert geschrieben wurde, kommt das fiktive Land California vor. Während der spanischen Kolonialherrschaft soll dieser Name sowohl für den heutigen Bundesstaat Kalifornien, als auch für die mexikanische Halbinsel gewählt worden sein.