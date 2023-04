Hakenkreuze und "Hitler"-Schriftzug: Legendäres Promi-Hotel Bachmair verwüstet

Das Haus am Tegernsee wird zurzeit renoviert. Jugendliche dringen ein und randalieren an dem Ort, wo einst die Schönen und Reichen residierten.

Blick auf das bekannte Hotel Bachmair am See in Rottach Egern – hier haben Unbekannte randaliert und die Wände beschmiert.

Will man dieser Tage das Hotel Bachmair am See in Rottach-Egern besuchen, findet man nur eine abgesperrte Baustelle und ein fast leeres Gebäude vor. Direkt am Tegernsee liegt das legendäre Hotel, wo einst Größen wie Tina Turner, Frank Sinatra oder Udo Jürgens nächtigten.

Promi-Hotel Bachmair: Unbekannte Jugendliche brechen Terrassentür auf

Nun gab es Besucher der ganz anderen Art: Bislang unbekannte Jugendliche haben sich kürzlich Zugang zur Baustelle verschafft und randaliert. Sie haben Wände und Türen beschmiert – und Teile des Mobiliars beschädigt.

Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee mitteilt, wurde eine Terrassentür des Seehotels aufgebrochen. So gelangten die Jugendlichen offenbar in das Gebäude. Auch insgesamt fünf Zimmertüren knackten die ungebetenen Gäste. Man gehe davon aus, dass sich die Täter dort längere Zeit oder aber wiederholt aufhielten.

Polizei findet Pizzakartons und Hakenkreuze

Die Polizei hat zudem Verpackungen von Süßigkeiten, Softdrinks und Pizzakartons gefunden. Während ihres Aufenthalts besprühten die Krawallmacher mit dem Feuerlöscher die Wände und Möbel des Hotels – unter anderem mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug "Hitler". Der Vorfall ereignete sich laut Polizei vermutlich am ersten April-Wochenende.

Prominenz auch aus der Heimat: Franz und Brigitte Beckenbauer 1967 während der Saisonabschlussfeier des FC Bayern im Hotel Bachmair. © imago

Seit rund zwei Jahren wird das Hotel renoviert

Das Hotel mit seiner fast 200-jährigen Geschichte ist seit Januar 2021 wegen umfangreicher Renovierungsmaßnahmen geschlossen. Im Jahr 2019 wurde es von der Inhaberfamilie Rauh-Bachmair an die Hirmer-Gruppe aus München vergeben. Diese hat seitdem das Erbbaurecht.

Auf AZ-Anfrage teilt die Hirmer-Gruppe mit, die Schäden beträfen vor allem das historische Stammhaus des Kulthotels. Dieses sei im Gegensatz zu den Bettenhäusern noch nicht vollständig entkernt gewesen.

Holzvertäfelungen im historischen Stammhaus sind schwer beschädigt

An den Wänden befanden sich noch hochwertige Holzvertäfelungen, in den Räumen festverankerte Holzmöbel. "Um den Charme des Hotel Bachmair zu bewahren, war es unser Ziel, diese weitestgehend zu erhalten", so die Hirmer-Gruppe, "Momentan prüfen wir, ob dies überhaupt noch möglich ist."

Eine ungefähre Schadenssumme kann das Unternehmen noch nicht beziffern: "Wir sind aktuell immer noch dabei, die entstandenen Schäden zu begutachten." Die Ermittlungen laufen. Die Polizei Bad Wiessee hat auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Detailplanungen für Wiedereröffnungs-Konzept laufen

Das Hotel soll im Jahr 2025 wiedereröffnen. "Derzeit laufen die Detailplanungen für das finale Konzept", teilt die Hirmer-Gruppe mit. Dann soll der alte Glanz Stück für Stück zurückkehren.