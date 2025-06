Hätten Sie's gewusst? Roland Kaiser ist Mitglied bei diesem Fußballverein

Am 6. Juni steht Roland Kaiser in München auf der Bühne. Im Interview mit der AZ gewährt der 73-jährige Schlager-Star Einblicke in seine Gefühlswelt. Er spricht zudem über sein Verhältnis zu München, eine private Veränderung und einen Wunsch an seine Mitmenschen.

Charmant und liebenswürdig – so kennt man Roland Kaiser (73) im Umgang mit Fans und Kollegen. Derzeit befindet sich die Schlagerlegende auf großer Arena-Tournee. Am 6. Juni führt es ihn in die Olympiahalle nach München. Die Vorfreude ist schon riesig – aus ganz bestimmtem Grund, wie der Sänger der AZ verrät.

Roland Kaiser schwärmt von München: "Meine größte Verbundenheit"

Roland Kaiser sagt im AZ-Interview: "München hat für mich ein ganz eigenes Flair. Der Viktualienmarkt im Herzen der Altstadt bewahrt zum Beispiel seit jeher das urbayerische und traditionelle Leben. Das ist immer wieder eine wunderbare Abwechslung." Und auch der Sport spielt im Leben von Roland Kaiser eine Rolle: "Ich bin ein ausgesprochen großer Fußballfan und zusätzlich noch Mitglied des FC Bayern München. Das ist tatsächlich meine größte Verbundenheit [mit der Stadt, d. R.]."

Nach Tod von AnNa R.: Roland Kaiser zollt Sängerin Tribut

Im Rahmen seiner Arena-Tournee der Band Rosenstolz. AnNa R. (†55) – die Sängerin der Musikgruppe – ist im März überraschend verstorben. Mit seiner Version des Rosenstolz-Songs will Kaiser der beliebten Sängerin Tribut zollen: "Sie war eine außergewöhnliche Persönlichkeit und Künstlerin mit einer besonderen Stimme. AnNa R. hatte darüber hinaus auch eine großartige Präsenz und Ausstrahlung auf der Bühne."

Rosenstolz-Sängerin AnNa R. ist im März mit nur 55 Jahren überraschend verstorben. © imago/Sven Simon

Schlager-Star gegen Hass: "Auch wenn Ansichten nicht im Einklang sind"

Ganz im Sinne von "Liebe ist alles" wünscht sich Roland Kaiser, dass sich seine Mitmenschen mit mehr Liebe und weniger Hass begegnen. Hierbei sei auf "den Umgang der Menschen miteinander bis hin zum Umgang der Regierenden einzelner Staaten untereinander" zu achten, so Kaiser in der AZ. Für den 73-Jährigen steht fest: "So, wie ich behandelt werden möchte, so sollte ich auch mein Gegenüber behandeln – respektvoll, auch wenn Ansichten nicht immer im Einklang sind. Man sollte immer den Dialog suchen."

Roland Kaiser über Musikkarriere: "Große Portion Glück"

Roland Kaiser zählt zu den größten Stars des deutschen Schlagers. Er hat es geschafft, über Jahrzehnte relevant zu bleiben. Dies sei nicht nur sein eigener Verdienst gewesen, meint der bodenständige Sänger, der sich ziemlich bescheiden gibt: "Ob eine Karriere ein Sprint, ein Mittelstreckenlauf oder ein Marathon wird, entscheidet letztendlich das Publikum." Zudem betont Kaiser: "Das empfinde ich nicht als eine Stolperfalle [für Musiker, d. R.]." Er gilt als großes Vorbild für viele Künstler, die nach ihm kamen. So mancher Sänger schaut zu ihm auf und nimmt sich an seiner Karriere ein Beispiel. Doch der 73-Jährige muss ernüchternd klarstellen, dass man "in diesem Beruf [...] eine große Portion Glück" benötige. Auch sehr viel Durchhaltevermögen sei gefordert.

Roland Kaiser betont: "Keine Angst, etwas Falsches zu sagen"

Wenn es um seine Ansichten geht, ist Roland Kaiser sehr direkt. Denn der Sänger erklärt: "Ich habe keine Angst, etwas Falsches zu sagen. Ich pflege stets, meine Meinung [mitzuteilen, d. R.], auch zu gesellschaftlichen Themen. Dass ich zum Beispiel SPD-Mitglied bin und entsprechend eine klare, politische Meinung habe, ist bekannt." Diese verdeutlichte er beispielsweise bei der Bundestagswahl im Februar.

Roland Kaiser an der Seite seiner Ehefrau Silvia und Tochter Annalena. © imago/Eventpress

Privatleben von Roland Kaiser: Großer Umbruch im Juni

In wenigen Wochen steht für den "Warum hast du nicht Nein gesagt"-Interpreten ein Umzug innerhalb Münsters an. Gemeinsam mit Ehefrau Silvia (59) zieht Roland Kaiser in ein neues Haus. Stress will sich der 73-Jährige nicht machen. Der Umzug "findet ja erst Mitte Juni statt", lacht Kaiser im AZ-Interview. Vielmehr freut sich der Sänger auf den Tapetenwechsel – und zudem auf den kommenden Herbst.

Im Oktober erscheint Roland Kaisers eigener Konzertfilm "Ein Leben für die Musik" in den Kinos. Zur AZ meint er: "Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Menschen sich entscheiden würden, [...] meinen Film anzusehen, der neben beeindruckenden Live-Bildern auch viel Backstage-Material bietet." Sicherlich kann Roland Kaiser – wie schon oft in seiner Karriere – auf großes Interesse und die Unterstützung seiner Fans zählen.