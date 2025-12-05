Sie war in den 2000er Jahren von den Bildschirmen kaum wegzudenken, doch dann verschwand Gundis Zámbó plötzlich in der Versenkung. Die AZ hat sie nun überraschend auf einer Promi-Party in München getroffen. Was macht sie heute? Und könnte sie sich ein TV-Comeback vorstellen?

Gundis Zámbó hat nichts von ihrem Charme und ihrer fröhlichen Art verloren. Als sie am Donnerstagabend (4. Dezember) den Barbaratag von Mon Chéri in der Münchner Residenz besucht, strahlt sie gut gelaunt und zeigt sich sehr gesprächig. Auf ihre einst so ruhmreichen TV-Jahre schaut sie nicht mit Bedauern zurück, denn auch in ihrem neuen Leben abseits der Öffentlichkeit ist sie sehr glücklich.

Nach TV-Karriere: Neuer Job in Akutpsychiatrie am Starnberger See

"Mir geht es sehr gut", sagt sie im Gespräch mit der AZ. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Heilpraktikerin für Psychotherapie und feiert heuer Jubiläum. "Erst hatte ich eine eigene Praxis, inzwischen arbeite ich in einer Festanstellung in einer Akutpsychiatrie am Starnberger See. Ich gehe in diesem Beruf sehr auf und bin daher auch sehr erfüllt und zufrieden."

Gundis Zámbó hat sich im Bereich EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) spezialisiert. Dabei können belastenden Erinnerung durch Stimulation der Augen nachverarbeitet werden. "Das ist eine großartige, innovative Methode, die neben der Verhaltenstherapie, den tiefenpsychologischen und systemischen Therapien bald Schule machen wird. Es macht sehr viel Spaß."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Das hat sich im Leben von Gundis Zámbó geändert?

Die Zeiten von rauschenden Galas, großen TV-Shows mit hohen Einschaltquoten und Fanrummel sind für den einstigen TV-Star inzwischen vorbei. Bedauern fühlt Gundis Zámbó deshalb aber keins, Was hat sich im Vergleich zu früher geändert? "Mich geißelt niemand, aber ich habe Chefs. Wenn ich untertags irgendwo hin will, muss ich wie jeder Urlaub beantragen", erklärt sie lachend.

Inzwischen hat sie sich an die Strukturen der normalen Arbeitswelt gewöhnt, doch zu Beginn war eine Festanstellung für die ehemalige Moderatorin komplett neu. "Es ist ein ganz anderes Leben, mit Vor- und Nachteilen", sagt sie im AZ-Gespräch. "Ich habe tolle Kollegen. Sollte ich mal krank werden, bekomme ich auch eine Lohnfortzahlung – das kannte ich bis dahin nicht. Aber ich bekomme nicht mehr die besten Semmeln beim Bäcker, Air Berlin hält keine Flugzeuge mehr für mich an. Das ist tatsächlich mal passiert."

Das bräuchte es für ein TV-Comeback

Aber was müsste passieren, dass Gundis Zámbó vielleicht doch auf die TV-Bildschirme der Nation zurückkehren wird? Bei der Frage kommt die ehemalige Moderatorin, die 2009 am RTL-Dschungelcamp teilgenommen hatte, ins Grübeln – ein Leben ohne ihre Berufung als Heilpraktikerin für Psychotherapie kann sie sich derzeit nicht mehr vorstellen. "Es bräuchte einen Inhalt, der mit dem, was ich jetzt tue, in Verbindung steht", betont sie.

Vor kurzem hatte sie aber eine Art Mini-Comeback, als sie mit einem ehemaligen "Weggefährten" auf der Bühne stand. "Ich war kürzlich im Marionetten-Theater mit Bim Bam Bino. Da gab es ein Jubiläum und ich wurde zu einem Auftritt eingeladen. Das war sehr aufregend. Es war zwar nicht das große Fernsehen, aber nicht minder schön." Dennoch mache sie sich über ein TV-Comeback keine Gedanken und genießt stattdessen ihr Leben abseits des Rampenlichts.