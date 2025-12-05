AZ-Plus
  Barbaratag bei Mon Chéri: Gleich zwei Hollywoodstars begeistern Münchner Promis

Am Donnerstagabend stand die Münchner Residenz ganz im Zeichen der Kirsche. Zum Barbaratag lud Mon Chéri zahlreiche Promis zur glamourösen Gala. Mit dabei waren auch zwei weltbekannte Hollywoodstars.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
Zum Barbaratag hat Mon Chéri zahlreiche Promis nach München geladen...
BrauerPhotos 21 Zum Barbaratag hat Mon Chéri zahlreiche Promis nach München geladen...
Esther Schweins
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Esther Schweins
Mischa Barton
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Mischa Barton
Franziska Knuppe
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Franziska Knuppe
Dr. Luise Berger, Mareile Höppner und Eleonora Berger
Privat 21 Dr. Luise Berger, Mareile Höppner und Eleonora Berger
Lottie Moss
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Lottie Moss
Nadja Auermann
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Nadja Auermann
Bruce Darnell
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Bruce Darnell
Yvonne Catterfeld
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Yvonne Catterfeld
Eva Padberg
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Eva Padberg
Mareile Höppner
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Mareile Höppner
Marcia Cross
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Marcia Cross
Eugen Bauder und Franz Dinda
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Eugen Bauder und Franz Dinda
Jo Weil
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Jo Weil
Gloria Gray
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Gloria Gray
Sonya Kraus
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Sonya Kraus
Jochen Schropp
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Jochen Schropp
Gundis Zambo
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Gundis Zambo
Jeannette Graf und Karen Webb
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Jeannette Graf und Karen Webb
Ann-Kathrin Götze
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Ann-Kathrin Götze
Uschi Dämmrich von Luttitz
BrauerPhotos/F.Seidel 21 Uschi Dämmrich von Luttitz

Frauke Ludowig, Jochen Schropp, Franziska Knuppe, Yvonne Catterfeld, Bruce Darnell und Nadja Auermann – die Gästeliste beim Mon Chéri Barbaratag konnte sich sehen lassen. Gefeiert wurde im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz und zahlreiche Promis folgten der Einladung des Pralinen-Herstellers. Doch bei zwei Stars aus Hollywood wurden selbst die deutschen VIPs zu Fans.

Yvonne Catterfeld über Brauch zum Barbaratag: "Werde meine Hoffnungen nicht daran hängen"

In edlem Ambiente – alles war in dezentem Rot gehalten – wurde bei Drinks und Häppchen zusammen angestoßen und gefeiert. Ganz im Zeichen des Barbaratags wurden Kirschzweige an die Gäste verschenkt, die Zuhause zum Blühen gebracht werden sollen. Was hinter der vorweihnachtlichen Tradition steckt, wusste Sängerin Yvonne Catterfeld ganz genau. "Man hofft darauf, dass man Glück im nächstes Jahr hat", erzählte sie der AZ. Sie selbst hat den Brauch heuer ausprobiert, aber: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich werde meine Hoffnungen aber nicht daran hängen."

Yvonne Catterfeld
Yvonne Catterfeld © BrauerPhotos/F.Seidel

Ann-Kathrin Götze nimmt 60.000-Euro-Scheck entgegen

Ann-Kathrin Götze hatte an dem Abend eine ganz besondere Aufgabe. Die Ehefrau von Ex-FC-Bayern-Star Mario Götze durfte einen Scheck in Höhe von 60.000 Euro entgegennehmen. Sie ist Botschafterin der Patrizia Stiftung, die Kinder auf der ganzen Welt unterstützt, und freute sich über die besondere Ehre. Im Gespräch mit der AZ sagte sie:  "Gerade bei solchen Events bekommt man für die Stiftung Visibilität. Es gibt so viele Projekte und da wird natürlich einiges gebraucht, um das weiter in Stand zu halten."

"Desperate Housewives"-Star Marcia Cross schlendert durch München

Die XXL-Spende wurde von einem ganz besonderen Stargast übergeben: "Desperate Housewives"-Star Marcia Cross. Die Hollywood-Schauspielerin verriet auf der Bühne im Gespräch mit Frauke Ludowig, dass sie tagsüber unerkannt durch München geschlendert sei. "Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und wollten zum Schlittschuhlaufen." Ihr Besuch war allerdings eher eine Stippvisite, denn kurz nach der großen Übergabe war sie bereits verschwunden.

Marcia Cross
Marcia Cross © BrauerPhotos/F.Seidel

Jochen Schropp über Hollywoodstar Mischa Barton: "Sie sitzt da so verloren"

Auch ein weiterer Hollywoodstar gab sich die Ehre beim Mon-Chéri-Event in München. Mischa Barton, vor allem bekannt für ihre Rolle der "Marisa Cooper" in "O.C., California", schaute in der Residenz vorbei.

Mischa Barton
Mischa Barton © BrauerPhotos/F.Seidel

Moderator Jochen Schropp nahm die US-Schauspielerin jedoch als schüchtern wahr und verriet der AZ: "Vorhin habe ich Mischa Barton gesehen und dachte: 'Mann, sie sitzt da so verloren. Soll ich sie jetzt anquatschen?' Irgendwie macht man es dann aber doch nicht, irgendwie hat man Hemmungen. Aber unterm Strich sind das dann doch ganz normale Leute."

Welche weiteren Promis beim Barbaratag von Mon Chéri gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

