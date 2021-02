Gruselig! Was ist nur mit Madonnas Gesicht passiert?

Die "Queen of Pop" schickt ihren Fans bei Instagram eine außergewöhnliche Grußbotschaft. Madonnas Gesicht ist kaum wiederzuerkennen.

Madonna fällt gern mit extravaganten Outfits auf und erfindet sich somit ständig neu. Bei Instagram präsentierte sich die "Queen of Pop" ihren Fans auf eine selbst für ihre Verhältnisse eigentümliche Art.

Ihre Lippen sind aufgebläht, das Gesicht völlig glatt und die Wimpern unnatürlich groß. Hat sich Madonna etwa einer Schönheits-Op unterzogen? Nein. Die 62-Jährige spielte "nur" mit ein paar Filtern bei Instagram.

Madonna überrascht Fans mit Grusel-Video

Sie habe aktuell viel zu tun und deshalb auch keine Zeit, um sich zu schminken, erklärte die Sängerin in ihrem Video. "Meine Haare sind total durcheinander und ich habe zu viel rosa Lidschatten aufgetragen", kommentiert Madonna süffisant ihr Äußeres in dem Clip. Aktuell soll die Pop-Ikone an einer Doku für den Streamingdienst Netflix arbeiten.