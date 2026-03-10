Bürgermeister von Grünwald: Auch Rapper Bushido erhielt Stimmen bei der Wahl

In Bayern wurde am Wochenende gewählt und auch in Grünwald bei München gab man fleißig Stimmen ab. Der frisch zugezogene Rapper Bushido stand überraschenderweise auf mehr als einem Wahlzettel. Ein Skandal-Rapper im Bürgermeisteramt von Grünwald?

Lange waren Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) in Dubai überglücklich. Vor wenigen Monaten entschied sich das Paar mit neun Kindern jedoch für den Kauf eines luxuriösen Zweitwohnsitzes: Eine Villa in Grünwald bei München. In der wohlhabenden Gemeinde wurde am Sonntag der Bürgermeister neu gewählt – und kein Geringerer als Bushido selbst erhielt ein paar der Stimmen. Wie kurios!

Bürgermeisterwahl in Grünwald: Bushido und Karl-Heinz Rummenigge vorgeschlagen

Im Rahmen der Kommunalwahlen in Bayern am vergangenen Sonntag (8. März) wurde auch in Grünwald abgestimmt. Bei einer Beteiligung von 63,2 Prozent wurde der amtierende Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) erneut gewählt (84 Prozent Wahlbeteiligung). Da neben Neusiedl keine offiziellen Gegenkandidaten antraten, schrieben manche Wähler allerdings auch selbst Namen auf ihren Stimmzettel.

Wie aus den hervorgeht, waren unter den insgesamt 142 wählerbenannten Kandidaten auch berühmte Gesichter dabei. Der frühere Vorstand des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge (70), erhielt zum Beispiel eine Stimme. Und Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, durfte sich sogar über drei Wählerstimmen freuen. Damit kam er auf einen Stimmenanteil von 0,1 Prozent.

Vom Skandal-Rapper zum Bürgermeister? Drei Menschen in Grünwald scheinen Bushido das zuzutrauen. © imago images/Eventpress

Wahlergebnis in Grünwald: Was sagen Bushido und Anna-Maria Ferchichi?

Einen deutlicheren Wahlsieg hätte sich der Amtsinhaber Jan Neusiedl kaum wünschen können. Dass ihm Bushido die Position des Bürgermeisters ernsthaft streitig macht, stand nie wirklich zur Debatte. Nichtsdestotrotz wollte die AZ von der berühmten Familie wissen, wie sie selbst über das Wahlergebnis denke: Eine offizielle Anfrage zu den überraschenden Wählerstimmen blieb bislang allerdings unbeantwortet.