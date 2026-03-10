Bürgermeister von Grünwald: Auch Rapper Bushido erhielt Stimmen bei der Wahl
Lange waren Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) in Dubai überglücklich. Vor wenigen Monaten entschied sich das Paar mit neun Kindern jedoch für den Kauf eines luxuriösen Zweitwohnsitzes: Eine Villa in Grünwald bei München. In der wohlhabenden Gemeinde wurde am Sonntag der Bürgermeister neu gewählt – und kein Geringerer als Bushido selbst erhielt ein paar der Stimmen. Wie kurios!
Bürgermeisterwahl in Grünwald: Bushido und Karl-Heinz Rummenigge vorgeschlagen
Im Rahmen der Kommunalwahlen in Bayern am vergangenen Sonntag (8. März) wurde auch in Grünwald abgestimmt. Bei einer Beteiligung von 63,2 Prozent wurde der amtierende Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) erneut gewählt (84 Prozent Wahlbeteiligung). Da neben Neusiedl keine offiziellen Gegenkandidaten antraten, schrieben manche Wähler allerdings auch selbst Namen auf ihren Stimmzettel.
Wie aus den offiziellen Wahlergebnissen hervorgeht, waren unter den insgesamt 142 wählerbenannten Kandidaten auch berühmte Gesichter dabei. Der frühere Vorstand des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge (70), erhielt zum Beispiel eine Stimme. Und Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, durfte sich sogar über drei Wählerstimmen freuen. Damit kam er auf einen Stimmenanteil von 0,1 Prozent.
Wahlergebnis in Grünwald: Was sagen Bushido und Anna-Maria Ferchichi?
Einen deutlicheren Wahlsieg hätte sich der Amtsinhaber Jan Neusiedl kaum wünschen können. Dass ihm Bushido die Position des Bürgermeisters ernsthaft streitig macht, stand nie wirklich zur Debatte. Nichtsdestotrotz wollte die AZ von der berühmten Familie wissen, wie sie selbst über das Wahlergebnis denke: Eine offizielle Anfrage zu den überraschenden Wählerstimmen blieb bislang allerdings unbeantwortet.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen