Großstadt in der Nähe der SV Elversberg: Richtige Antwort kostet WWM-Kandidatin Joker

Der SV Elversberg hat es 2026 überraschend in die Fußball-Bundesliga geschafft. Doch wo liegt die Ortschaft eigentlich? Bei "Wer wird Millionär?" wird nach der nächstgelegenen Großstadt gefragt. Ist Mainz, Stuttgart, Saarbrücken oder Wiesbaden die korrekte Antwort?

Bei "Wer wird Millionär?" geht es in einer Fußball-Frage eigentlich um Erdkunde-Wissen.

Celine Weimer aus Uettingen darf in der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" ihr Glück versuchen. Die Mediengestalterin spielt bei Günther Jauch (70) um das große Geld und macht von ihren Jokern regen Gebrauch. Bei einer Frage zum SV Elversberg kommt die Kandidatin allerdings an ihre Grenze. Wo liegt die Gemeinde hinter der Bundesliga-Überraschung eigentlich?

"Wer wird Millionär?": Geografische Lage des SV Elversberg

Sich mit Fußball auszukennen, ist eine Sache – einen Verein geografisch richtig verorten zu können, eine andere. Das merkt auch Celine Weimer in der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?". Für 8.000 Euro möchte Günther Jauch nämlich von seiner Kandidatin wissen:

Wollen die Kicker des frischgebackenen Fußballbundesligisten SV Elversberg in die nächste Großstadt, müssen sie nach ...?

A: Mainz

B: Stuttgart

C: Saarbrücken

D: Wiesbaden

Die Kandidatin traut sich nicht, ohne Absicherung ihrem Instinkt zu folgen. Also entscheidet sie sich dafür, einen Telefonjoker zurate zu ziehen. Dieser wählt ohne zu zögern C: Saarbrücken, da sich Elversberg und Saarbrücken beide im Saarland befinden. Die anderen Großstädte kann er aufgrund der geografischen Entfernung ausschließen. Celine Weimer vertraut seinem Urteil und lässt C: Saarbrücken einloggen. Aber ist das wirklich richtig?

Günther Jauch löst auf: Großstadt in der Nähe von Elversberg

Tatsächlich hat der Telefonjoker mit seiner Einschätzung absolut recht. C: Saarbrücken liegt ca. 16 Kilometer entfernt von der Gemeinde Spiesen-Elversberg, womit es die nächstgelegene Großstadt darstellt. Die Kandidatin darf mit 8.000 Euro im Quizspiel weiterziehen, hat ab diesem Zeitpunkt allerdings keinen Joker mehr zur Verfügung.

Die Jungs vom SV Elversberg beim Spiel gegen den FC Bayern München. © imago/Heiko Blatterspiel

Saarbrücken liegt 16 Kilometer entfernt von Elversberg

Die Entfernung zwischen Spiesen-Elversberg und den anderen Antwortmöglichkeiten ist tatsächlich deutlich größer. A: Mainz ist ca. 110 Kilometer Luftlinie, B: Stuttgart rund 160 Kilometer Luftlinie entfernt. Und möchten die Kicker vom SV Elversberg nach D: Wiesbaden reisen, bedeutet dies eine Überwindung von ca. 117 Kilometern Luftlinie.