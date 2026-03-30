Große Feier mit Tränen-Moment: Warum Ralph Siegel bei Restaurant-Eröffnung emotional wird

Jahrhundert-Komponist Ralph Siegel (80) und Ehefrau Laura (43) führen nun offiziell ihr Restaurant "Meson Bahía – Restaurant Musical by Mister Eurovision Ralph Siegel" in Spanien. Was beim großen Opening geboten war und warum bei Ralph Siegel plötzlich die Tränen kullern – die AZ weiß Bescheid.

Produzenten-Legende Ralph Siegel ("Ein bisschen Frieden", mehr als 2000 Titel, 25-mal am Eurovision Song Contest teilgenommen) ist immer wieder für eine Überraschung gut! Am Samstagabend (28. März) hat der 80-Jährige gemeinsam mit Ehefrau Laura (43), Ziehtochter Ruby (15) und 140 Gästen ein Restaurant mit bayerischem Flair in einem spanischen Ferienort am Meer eröffnet.

Ralph und Laura Siegel gehen unter die Gastronomen – so kam es dazu

Wie, was? Siegel, schlank und erholt sieht er aus (dank der Abnehmspritze hat er im letzten Jahr 35 Kilo abgespeckt) ruft gerade fröhlich in die Runde: "Salud, Leute, trinkt den Keller leer!"

Wie das Leben manchmal so spiele, erzählt Ralph Siegel der AZ, wären er und seine Frau plötzlich Besitzer eines malerischen Gartenrestaurants mit Bar in Mont-roig Bahia an der Costa Dorada, etwa eineinhalb Autostunden von Barcelona entfernt, geworden. "Aber es macht Sinn – und vielleicht will es Ruby ja mal später übernehmen."

Ralph Siegel schenkt das Lokal seiner Frau vergangenes Jahr zum Geburtstag

Bekanntlich besitzt Siegel seit drei Jahren ein Haus in Spanien. Als plötzlich das Restaurant gegenüber der spanischen Bleibe seiner Familie schloss und zu verkaufen war, machte Siegel Nägel mit Köpfen: "So kam ich auf die verrückte Idee, das Ganze meiner Frau zum Geburtstag letztes Jahr im Mai zu schenken!"

Siegels Speisekarte: Zwischen Tapas, Fisch und bayerischen Weißwürsten

Und nun also: "Meson Bahía – Restaurant Musical by Mister Eurovision Ralph Siegel" mit Tapas, Fisch, bayerischen Schmankerln wie Schnitzel und sogar Weißwürsten vom Münchner Metzger Magnus Bauch, während im Hintergrund "Fiesta Mexicana", "Theater", "Du kannst nicht immer 17 sein" und andere Siegel-Hitkompositionen laufen.

Restaurant soll Treffpunkt "Einheimische und Gäste aus ganz Europa" werden

"Wir haben jetzt einen Sonntagsbrunch eingeführt, wollen Musikevents machen und während der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer auf Leinwand von hier mitfiebern – für die Spanier und für die Deutschen", erklärt Siegel das Konzept ihres neuen Babys für Einheimische und Gäste aus ganz Europa, "alles bunt gemischt, ein Treffpunkt, schließlich gibt es hier auch fünf Campingplätze".

Ralph Siegel trauert um verstorbenen Freund Bernd Meinunger

Später, beim Auftritt der neu formierten Band Dschingis Khan mit Viktoria Schötz, Claus Kupreit, Angelika Erlacher, Läm Virat Phetnoi und Michael Thurner, die Siegels mit ihrer Agentur "Siegelring" unter ihre Fittiche genommen haben, wird Mister Eurovision melancholisch. "Vor 40 Jahren haben wir mit dem Song 'Dschingis Khan' gemeinsam mit meinem Freund, dem Liedtexter Bernd Meinunger, eine große weite Welt eröffnet – im Oktober ist er verstorben, jetzt hört er hoffentlich vom Himmel aus zu", sagt Siegel und wischt sich eine Träne aus den Augen.

Ralph Siegel (Mitte) beim Auftritt der Dschinghis Khan -Neuformation bei der Eröffnung des "Meson Bahía - Restaurant Musical by Mister Eurovision Ralph Siegel". © Karin Schötz

"Natürlich können wir nicht jeden Abend hier sein, sind aber im Geiste immer dabei und kommen in unser neues, entzückendes Häuschen, so oft es geht." Den Rest übernehme Geschäftsführer Matthias Wrba.

Laura Siegel: "Unser Glück ist da, wo auch der Partner ist"

Beim Outdoor-Opening ferner dabei: Performer und Tiktok-Star Simon Both aus Rosenheim, die Sänger Kevin Neo und Christian Jaycob, DSDS-Gewinner 2024. Der AZ sagt Laura Siegel (seit elf Jahren an der Seite des Hitgiganten): "Unser Glück ist immer da, wo auch der Partner ist! Wir sind gemeinsam hier happy, aber auch in Deutschland und in Amerika." Und Ralph Siegel fügt hinzu: "Morgen Nachmittag legen wir uns in die Sonne, ich nehme meine Frau in die Arme und freue mich des Lebens."