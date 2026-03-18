Ralph Siegel wird Promi-Wirt: "Ein Jahr lang über Kaufpreis verhandelt"

Das deutsche ESC-Urgestein Ralph Siegel startet mit seiner Ehefrau Laura in ein neues Kapitel. In Kürze eröffnen sie ein Restaurant in Spanien. Natürlich soll es zum Eurovision Song Contest "einen lustigen Abend" geben.

Vor wenigen Monaten hat Ralph Siegel seinen 80. Geburtstag gefeiert. Der Komponist und Musikproduzent ist nicht nur ein Urgestein des Eurovision Song Contests. Jetzt gehört ihm auch zusammen mit seiner Ehefrau Laura ein Restaurant, das schon sehr bald eröffnet wird. Das bestätigt der 80-Jährige im .

Eröffnungsparty steigt Ende März

"Wir haben in Spanien vor drei Jahren ein Haus gekauft", berichtet er. Direkt vor der Haustüre in der Provinz Tarragona gibt es ein Restaurant. Siegel erzählt: "Dort sind wir abends immer zum Essen hingegangen. Irgendwann stand davor ein Schild, dass das Restaurant zum Verkauf steht." Rund ein Jahr lang habe man über den Kaufpreis verhandelt. "Jetzt gehört es uns", erläutert Siegel.

Bald wird das Lokal offiziell eröffnet, laut des Berichts unter dem Namen "Meson Bahia Restaurant Musical by Mister Eurovision Ralph Siegel". Eine Eröffnungsparty, bei der unter anderem die Gruppe Dschingis Khan auftreten soll, sei für den 28. März geplant. "Wir feiern mit Freunden. Mit Musik. Mit ganz viel Herz", sagt Siegel.

Das Restaurant solle bald mit Fernseher und Bühne ausgestattet werden. Spiele der anstehenden Fußballweltmeisterschaft möchte man demnach zeigen. Und natürlich auch der ESC, an dem Siegel mit unterschiedlichsten Beiträgen so oft teilgenommen hat - unter anderem auch mit dem Klassiker "Ein bißchen Frieden" - darf nicht fehlen.

Der Song, mit dem Nicole (61) im Jahr 1982 im englischen Harrogate den Eurovision Song Contest gewonnen hat, wurde von Siegel komponiert. Er schrieb ESC-Geschichte, denn erstmals holte Nicole den Sieg nach Deutschland. Zum diesjährigen ESC-Finale im Mai plant Siegel "einen lustigen Abend".