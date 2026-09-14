Größter Staat mit nur einer Landesgrenze: Korrekte Auflösung fordert WWM-Kandidaten

Der größte Staat mit nur einer Landesgrenze? Danach wird in der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" gesucht. Ist es Norwegen, Chile, Madagaskar oder doch Papua-Neuguinea? Während der Kandidat noch grübelt, verrät die AZ hier die richtige Lösung.

Wer bei Günther Jauch (70) brillieren will, sollte sich mit Geografie auskennen. Nicht selten wird bei "Wer wird Millionär?" nach Fakten aus dem Bereich der Erdkunde gefragt. Michael Polit aus Neunkirchen darf in der aktuellen Folge sein Wissen diesbezüglich unter Beweis stellen. Für 64.000 Euro muss der 27-Jährige die Landesgrenzen großer Staaten kennen. Hätten Sie die richtige Antwort gewusst?

"Wer wird Millionär?": Größter Staat mit einer Landesgrenze gesucht

Hat man es bei "Wer wird Millionär?" bis zur 64.000-Euro-Hürde geschafft, werden die Fragen immer kniffliger. Das muss auch Michael Polit feststellen, als er von Günther Jauch mit einem Geografie-Rätsel konfrontiert wird.

Welches ist seit 2022 der flächenmäßig größte Staat, der nur eine einzige Landesgrenze zu einem anderen Staat hat?

A: Norwegen

B: Chile

C: Madagaskar

D: Papua-Neuguinea

Vor seinem inneren Auge ruft sich Michael Polit die Weltkarte ins Gedächtnis. Vor allem die Zeitangabe von 2022 bringt ihn und Günther Jauch kurz ins Grübeln. Doch der Kandidat vertraut auf sein Bauchgefühl und entscheidet sich schließlich ohne Joker für Lösungsmöglichkeit D: Papua-Neuguinea.

Günther Jauch nennt richtige Antwort: Dieser Staat wird gesucht

Sein Mut soll sich auszahlen, denn tatsächlich lautet die richtige Lösung D: Papua-Neuguinea. Günther Jauch erklärt daraufhin, dass C: Madagaskar schon allein deshalb durchs Raster falle, weil es sich dabei um eine Insel ohne angrenzende Nachbarstaaten handelt. Die anderen Antworten seien ebenfalls nicht richtig, denn: A: Norwegen grenzt an Russland, Finnland und Schweden, B: Chile grenzt an Argentinien, Bolivien und Peru.

Einst war im Übrigen Kanada der größte Staat mit nur einer Landgrenze: Seit 2022 teilt es sich jedoch eine kleine Landgrenze auf der unbewohnten Hans-Insel mit dem Königreich Dänemark. Daher hat es den Status als größter Staat mit nur einer Landesgrenze inzwischen an Papua-Neuguinea verloren.