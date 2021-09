Greta Thunberg demonstriert mit tausenden Mitstreitern in Berlin

Greta Thunberg ist zum Klimastreik vor dem Bundestag in Berlin gekommen - Angaben der "Fridays for Future"-Bewegung zufolge mit gut 100.000 anderen Mitstreitern.

Kurz vor der Bundestagswahl hat die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg (18) zusammen mit tausenden Menschen in Berlin protestiert und vor dem Reichstagsgebäude gesprochen. "Es ist lange her, dass ich so viele Menschen gesehen habe", . Viele Menschen müssten "den Wandel fördern", damit dieser auch komme.

Rund 100.000 Teilnehmer in Berlin

Die Polizei habe demnach zunächst von rund 12.000 Menschen vor Ort gesprochen, 100.000 Demo-Teilnehmer zählt. Laut Programm traten unter anderem die Rapperin Nura (32) und ihr Kollege Clueso (41) auf. Bilder von der Großdemo zeigen die junge Schwedin an vorderster Front. Auch die bekannte deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer (25) war dabei. Man habe "die größte Klimabewegung der Menschheit" erschaffen und "Geschichte geschrieben", erklärte sie laut "Tagesspiegel".

Unzählige Menschen sind am Freitag wieder auf die Straße gegangen, um für den Klimaschutz zu protestieren. Die "Fridays for Future"-Bewegung hatte zu einem globalen Klimastreik am 24. September aufgerufen. "In Deutschland und auf der ganzen Welt gehen wir für gerechte und konsequente Klimapolitik auf die Straßen. Dafür brauchen wir deine Unterstützung", unter anderem.