Gozitaner leben in diesem EU-Land: Auflösung lässt "Wer wird Millionär?"-Kandidatin scheitern

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, in welchem EU-Mitgliedstaat rund 30.000 sogenannte Gozitaner leben. Handelt es sich bei Luxemburg, Malta, Litauen oder Kroatien um die richtige Antwort? Für die korrekte Lösung winken 16.000 Euro.

Am 7. September verlangt Günther Jauch bei " " geografisches Wissen. Eine Kandidatin wird gefragt, ob sie sich mit Europa und EU-Mitgliedstaaten auskennt. Wären Sie auf die korrekte Antwort gekommen?

In welchem Mitgliedsland der EU leben Gozitaner?

Günther Jauch begrüßt auf dem Ratestuhl Tabea Gottstein aus Karlsruhe. Die Kandidatin ist selbstständig und betreibt ein eigenes Nagelstudio. Sie kämpft sich im RTL-Quiz wacker bis zur 16.000-Euro-Frage. Dann will Jauch von ihr wissen:

Rund 30.000 Gozitaner zählen zu den Staatsbürgern welches EU-Mitgliedslandes?

Luxemburg Malta Litauen Kroatien

Länderfrage bei "Wer wird Millionär?": Kandidatin komplett ahnungslos

"Ich habe ehrlich keinen Plan", gibt Tabea Gottstein schnell zu. "Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendetwas schon mal gehört habe, aber es klingelt überhaupt gar nichts." Jauchs Kandidatin entscheidet sich dafür, den Zusatzjoker zu verwenden.

Mehrere Zuschauer aus dem Publikum erheben sich – Gottstein hofft, dass ihr eine Dame aus Hürth die richtige Antwort liefern kann. Die Rentnerin erklärt, eine zu Malta gehörende Insel namens Gozo zu kennen. "Da würden die Gozitaner wunderbar darauf passen", meint sie überzeugt und tippt demnach auf B: Malta.

"Wer wird Millionär?"-Kandidatin gibt freiwillig auf

Tabea Gottstein ist dankbar für die Information, doch will eine weitere Meinung einholen. Sie nutzt den Telefonjoker und hofft, dass ihre ehemalige Geschichtslehrerin eine Antwort weiß. Die Dame am anderen Ende der Leitung rät zu C: Litauen, was Jauchs Kandidatin weiter ins Grübeln bringt. Gottstein entscheidet sich schlussendlich dafür, mit den bereits erspielten 8.000 Euro nach Hause zu fahren. Die unterschiedlichen Antworten der Joker haben sie zu sehr verunsichert.

"Wer wird Millionär?": Malta ist die korrekte Antwort

Tatsächlich wäre B: Malta die korrekte Lösung gewesen. Die rund 30.000 Gozitaner gehören zu den Bürgern des sonnigen Mittelmeerstaats. Die Dame aus dem Publikum lag mit ihrer Vermutung und dem Verweis auf die Insel Gozo demnach goldrichtig.

Die Insel Gozo ist eine Nebeninsel von Malta. Rund 30.000 Gozitaner leben dort. © imago/Martin Bertrand

Gozitaner gehören zu Malta: Das ist über Gozo bekannt

Günther Jauch erklärt in Bezug auf Gozo: "Das gilt als die grüne Insel. Malta ist ja eher ein bisschen kahler, und Gozo ist eben entsprechend etwas grüner." Die kleine Schwester Maltas ist etwa ein Drittel so groß wie die Hauptinsel und liegt nur rund fünf Kilometer von dieser entfernt. Mit der Fähre dauert die Überfahrt etwa 25 Minuten. Außerdem: Gozo ist Heimat der Ġgantija-Tempel, die mehr als 5.000 Jahre alt sind. Die prähistorischen Megalithtempel gehören seit 1980 zum UNESCO-Welterbe und zählen zu den ältesten freistehenden Bauwerken der Welt.