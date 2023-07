"GNTM"-Siegerin Luisa Hartema hat geheiratet

Im Februar verkündete sie ihre Schwangerschaft, jetzt gibt es die nächste schöne Nachricht von Luisa Hartema: Die einstige "GNTM"-Siegerin hat ihren Partner geheiratet. Bilder von der fröhlichen Sommerfeier im Freien veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Account.

Das schwangere Model Luisa Hartema (28) hat jetzt ein ganz besonderes Outfit vorgeführt: sein Brautkleid. Am Freitag (14. Juli) veröffentlichte die "GNTM"-Siegerin von 2012 einige Schnappschüsse von ihrem großen Tag.

Auf der Torte stand "Love"

Offensichtlich hatten sich Luisa Hartema und ihr Partner, den sie aus der Öffentlichkeit heraushält, für eine lässige Sommerparty im Freien entschieden, um ihre Liebe zu zelebrieren. In einer Story gab die Blondine einige Einblicke von der Feier. Darauf waren die Hochzeitstorte mit der Aufschrift "Love" sowie ein Zelt auf einer Wiese zu sehen, in dem weiße Stühle und Tische aufgestellt waren. Ihre weitere Bilder, die auch das Brautkleid des Models zeigten. Hartema trug ein schlichtes Kleid mit Spaghettiträgern und einem hohen Beinschlitz. In den offenen Haaren steckte ein Schleier. Zu den Aufnahmen schrieb Matic an Hartema gerichtet: "Dich so strahlen zu sehen, füllt mein Herz."

Ihre Tochter soll Paula heißen

Unter dem weißen Kleid zeichnete sich deutlich der Babybauch der Braut ab. Im Februar hatte Luisa Hartema verraten, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Sie postete damals zwei Schwarz-Weiß-Fotos in Baumwoll-BH und Hose. Auf einem der Bilder präsentierte sie ein Ultraschallbild neben ihrem nackten Bauch. "Vielen Dank, dass du diesen wunderschönen Moment festhältst", schrieb sie darunter an die Fotografin gerichtet. Vor einigen Tagen enthüllte sie dann ebenfalls , dass es offensichtlich ein Mädchen wird. Auch den Namen verriet das Model bereits: Auf einer Decke, die sie im Kinderbett platzierte, prangte der Schriftzug "Paula".

Im Jahr 2012 triumphierte Hartema bei der siebten Staffel der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel". Die damals sehr schüchterne Ostfriesin legte in der Sendung eine erstaunliche Entwicklung hin. Sie überzeugte die Jury um Moderatorin Heidi Klum (50), Creative-Director Thomas Hayo (54) sowie Modedesigner Thomas Rath (56) und konnte sich damit am Ende durchsetzen.

Anschließend folgte eine internationale Modelkarriere. So war die 28-Jährige in Modemagazinen wie "Elle" und "Harper's Bazaar" zu sehen und wurde 2014 das neue Werbe-Gesicht der Luxusmarke Escada.