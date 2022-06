"Glücksrad"-Comeback mit Thomas Hermanns und Sonya Kraus

Die Kult-Gameshow "Das Glücksrad" kommt schon bald wieder auf den TV-Bildschirm zurück – mit neuem Moderator und bekannter Buchstabenfee. Thomas Hermanns steht mit den Kandidaten am Rad, während Sonya Kraus die Buchstaben umdreht.

Die Retro-Welle rollt weiter auf die TV-Zuschauer zu. Nachdem Sat.1 keine Rechte mehr am "Glücksrad" hat, strahlt bald RTL2 den Gameshow-Klassiker aus. Der Privatsender bringt das Format zurück auf den Bildschirm! Das erfuhr die AZ aus Senderkreisen. Zuerst hatte "Bild" berichtet. Einen genauen Sendetermin gibt es aber noch nicht. Mit dabei: Moderator Thomas Hermanns und Sonya Kraus als Buchstabenfee.

Trotz Krebs: Sonya Kraus wieder beim "Glücksrad"

Es ist der erste neue große TV-Job für Sonya Kraus nach ihrer dramatischen Brustkrebs-Erkrankung. Die blonde Moderatorin wird erneut an der Buchstabenwand stehen. Schon zwischen 1998 und 2002 war Kraus fürs Aufdecken der Buchstaben beim "Glücksrad" zuständig, damals lief die Kult-Show auf Kabel1.

"Glücksrad"-Neuauflage ohne Peter Bond, Frederic Meisner und Maren Gilzer

Die beiden ehemaligen "Glücksrad"-Moderatoren Peter Bond und Frederic Meisner sowie Buchstabenfee Maren Gilzer sind raus!

Frederic Meisner ist nicht enttäuscht, hätte aber gern moderiert

Meisner ist noch nicht einmal mehr angefragt worden. Der 69-Jährige zur AZ: "Ich habe 14 Jahre lang das 'Glücksrad' präsentiert. Natürlich hätte mich auch die Moderation einer Neuauflage gereizt." Er spielt auf die TV-Jobs seiner einstigen Gameshow-Kollegen an.

Die Sender hatten in den vergangenen Monaten mehrere Retro-Formate neu produziert. Jörg Draeger steht für "Geh aufs Ganze!" wieder vor der Kamera und Harry Wijnvoord moderiert "Der Preis ist heiß". Auch "7 Tage, 7 Köpfe" und "TV total" sind zurück.

Aber Frederic Meisner ist nicht enttäuscht, sagt er. Er ist seit Jahren erfolgreicher Trachten-Designer. Das Wiesn-Geschäft laufe gut an, bestätigt der 69-Jährige der AZ: "Ich geh' voll in meiner Tracht auf und habe nach München auch einen Laden in Rottach-Egern eröffnet."

In der AZ hat Frederic Meisner im Mai noch von einem "Glücksrad"-Comeback geschwärmt: "Man könnte das 'Glücksrad' als Show-Format neu aufsetzen, mit mindestens fünf Kameras und einem moderneren Bühnenbild. So kann man dann auch noch die jungen Zuschauer begeistern, die das Format von früher gar nicht kennen. Aber natürlich müssten das Rad und die Ratewand die Hauptmotive sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel mit drei Primetime-Shows startet. So war es ja auch mit Jörg Draegers erfolgreichem 'Geh aufs Ganze'-Comeback."

Jetzt dürfen es andere umsetzen...