Wer bei Günther Jauch viel Geld gewinnen will, sollte ein breites Allgemeinwissen mitbringen. Dazu können auch Ergebnisse einer Umfrage zählen. In der neuesten Ausgabe wird nach den glücklichsten Großstädtern gefragt. Kommen diese aus Kassel oder München? Während die Kandidatin noch zögert, kennt die AZ bereits die richtige Antwort.

Auf dem Ratestuhl von Günther Jauch (69) ist schon so mancher Kandidat verzweifelt: Geografie, Literatur, Biologie – die Liste der möglichen Themengebiete ist lang. In der neuesten Ausgabe der Show, die die "3-Millionen-Euro-Woche" eröffnet, möchte der Quizmaster von einer Kandidatin wissen, wo laut einer Umfrage die glücklichsten Großstädter leben. Die AZ kennt die richtige Antwort und löst hier das Rätsel auf.

Ranking: Allensbach fragt nach Glück in deutschen Städten

Die Bankkauffrau Anna Maria Kronberg darf in der neuesten Ausgabe von "Wer wird Millionär?" auf dem Ratestuhl Platz nehmen. Die Blondine aus Niedersachsen ist mit ihrem Ehemann ins Studio gekommen und entscheidet sich für die Spielvariante mit vier Jokern. Von zwei Jokern macht sie Gebrauch, ehe sie bei der 16.000-Euro-Frage ankommt. An dieser Stelle möchte Günther Jauch von ihr wissen:

In welcher Stadt leben 2025 laut einer Allensbach-Umfrage wie auch schon im Vorjahr die glücklichsten Großstädter Deutschlands?

A: Rostock

B: Kassel

C: Bochum

D: München

"Wer wird Millionär"-Frage: Kandidatin benötigt zwei Joker

Zwar hat Anna Maria Kronberg eine Vermutung, doch möchte sie sich auf diese nicht verlassen. Stattdessen richtet sie die Frage an einzelne Personen im Publikum. Eine Dame, die besonders schnell aufsteht, soll ihr schließlich mit der richtigen Antwort aushelfen. Die Zuschauerin meint, auf Facebook von der Umfrage gelesen zu haben – weshalb sie sich zu 80 Prozent sicher sei, dass es sich um Kassel handeln muss.

Anna Maria Kronberg hätte hingegen eher zu München tendiert, weshalb sie sicherheitshalber noch den Telefonjoker zückt. Weil der gewählte Kontakt die richtige Antwort jedoch nicht kennt, gibt die Kandidatin an dieser Stelle freiwillig auf.

Günther Jauch erklärt: In Kassel leben die glücklichsten Großstädter

Nach abgebrochenem Quizspiel löst Günther Jauch auf, dass die Dame im Publikum mit Antwort B: Kassel richtig gelegen habe. Bei der Umfrage sei zudem herausgekommen, dass Augsburg auf Platz vier, Düsseldorf auf Platz drei und Krefeld auf Platz zwei im Zufriedenheitsranking liegen. München sei hingegen überraschenderweise nur auf Platz 27 gelandet.

Liste der glücklichsten Menschen der 40 größten Städte in Deutschland