Gloria von Thurn und Taxis eröffnet mit Promis die Schlossfestpiele

Fürstin von Thurn und Taxis eröffnet ihre Schlossfestspiele. Warum Alfons Schuhbeck dort Kochverbot hat, wieso Monika Gruber ein rotes Kleid trägt und die Netrebko auftreten darf.

Die Fürstin weiß, wie man sich in Szene setzt – und dabei neben Ruhm auch noch Geld verdient: Gloria von Thurn und Taxis hat ihre Schlossfestspiele in St. Emmeram in Regensburg eröffnet. "Bei Kaiserwetter", wie sie jubelte.

Zum Start gab's Verdis Otello – wobei die Fürstin eigentlich großer Wagner-Fans ist, wie sie offenbarte: "Aber wir können hier niemals Wagner aufführen – dafür gibt es ja Bayreuth. Und es gibt nichts Besseres als Bayreuth."

Hubert Aiwanger: Otello als trockener Stoff?

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dessen Partnerin Tanja Schweiger ja Landrätin von Regensburg ist, kam mit Fliege und in bester Laune: "Wir haben vor der Vorstellung viel gelacht", sagte Aiwanger. "Wenn man vorher seinen Spaß hat, kann man den trockenen Stoff leichter verdauen." Otello als trockener Stoff?

Alfons Schuhbeck genießt es, mal nicht kochen zu müssen

Für Starkoch Alfons Schuhbeck war es eine Ausnahme, überhaupt mal eine Oper anzuschauen: "Normal bin ich bei solchen Veranstaltungen hinter den Kulissen. Umso mehr genieße ich diesen Tag."

Genauso hatte Gloria es geplant, wie sie dem Sender TVA sagte: "Alfons Schuhbeck will ja immer selber kochen. Heute hat er Kochverbot! Wir wollen ihn endlich mal verwöhnen."

Monika Gruber kam als Begleitung von Alfons Schuhbeck mit

An Schuhbecks Seite: Kabarettistin Monika Gruber. "Ich wollte immer mal hierher. Als mich Alfons vor ein paar Tagen gefragt hat, habe ich gleich Ja gesagt."

Die Gruberin stach optisch im leuchtend roten Kleid hervor. Ihre Begründung: "Ich habe mir gedacht, die Konkurrenz ist groß und schmutzig – und wahrscheinlich nicht rot. Also habe ich jetzt einen Vorteil – und in meinem Alter muss man alles nehmen, was vom Gesicht ablenkt."

Anna Netrebko wird bei den Schlossfestspielen in Regensburg auftreten

Bei aller Heiterkeit: Manche sehen mit Argwohn, dass Anna Netrebko bei Fürstin Gloria auftreten wird am kommenden Freitag. Der russischen Operndiva wird mangelnde Abgrenzung von Wladimir Putin vorgeworfen, vielerorts gilt sie als Persona non grata. Nicht so in Regensburg.

Sponsoren akzeptieren Netrebko-Auftritt bei Fürstin Gloria von Thurn und Taxis

Sponsoren wie BMW und Energieversorger Rewag haben mit Netrebko offenbar auch kein Problem. Rewag-Sprecher Martin Gottschalk sagte dem BR: "Sie hat sich doch mittlerweile genug von Putin und dem Angriffskrieg distanziert."