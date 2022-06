Gloria-Sophie Burkandt: Söder-Tochter tritt aus Partei ihres Vaters aus

Die Tochter von Markus Söder ist aus der Jungen Union ausgetreten, denn künftig möchte sich Gloria-Sophie Burkandt voll aufs Model-Business konzentrieren.

Gloria-Sophie Burkandt (23), die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (55), ist aus der Jungen Union ausgetreten. Das erzählte sie der " " bei der Mallorca-Party von Promi-Makler Marcel Remus. "Ich will politisch neutral sein und als Model voll durchstarten", erklärte die Söder-Tochter weiter.

Im vergangenen Oktober klang das zwar noch etwas anders, doch nun scheint Gloria-Sophie ihre Meinung geändert zu haben. "Ich bin in der Jungen Union. Aber vielleicht gründe ich später mal meine eigene Partei, um die Bedürfnisse meiner Generation zu vertreten. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Fair-Trade-Mode liegen mir am Herzen", sagte sie damals gegenüber "BUNTE quarterly".

Nun also voller Fokus auf die Model-Karriere – und möglicherweise auch weitere (und lukrativere) Aufträge. "Mein Vater wird froh sein, dass er nicht mehr für mich zahlen muss", sagte die 23-Jährige noch auf der Mallorca-Party.