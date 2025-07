Glamour-Auftritt von Sarah Ferguson: Diese Looks lieben die Royals

Sarah Ferguson hat sich bei einer Wohltätigkeitsgala in Cannes in einem eleganten, grünen Kleid gezeigt. Auf das Label setzen auch einige andere Royals.

Sarah Ferguson (65) hat sich bei der "Knights of Charity"-Gala in Cannes am Donnerstag in einem eleganten, grünen Kleid gezeigt. Die Herzogin von York, die regelmäßig an der glamourösen Wohltätigkeitsveranstaltung teilnimmt, setzte damit auf ein bekanntes Label: Das smaragdgrüne Kleid, das "Fergie" in Frankreich präsentierte, stammt britischen Medienberichten zufolge aus dem Hause Safiyaa.

Die kurzen Ärmel des Outfits mit quadratischem Ausschnitt waren stellenweise rosa, genau wie die kleine Tasche, die die Herzogin dabeihatte. Die 65-Jährige kombinierte das bodenlange Abendkleid außerdem mit hängenden Ohrringen und Armreifen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarah Ferguson einen Look von Safiyaa für ihren Auftritt bei der "Knights of Charity"-Gala gewählt hat. Im letzten Jahr entschied sie sich für ein schwarz-weißes, langes Kleid mit dezentem Cape-Detail. Aber nicht nur "Fergie" ist immer wieder in Outfits der Marke zu sehen. Auch Prinzessin Kate (43) und Prinzessin Amalia der Niederlande (21) zeigten sich bereits in den Kleidern des britischen Labels.

Sarah Ferguson feiert Comeback

Zuletzt sorgte Sarah Ferguson bereits mit ihrer Wimbledon-Rückkehr für Schlagzeilen. Die Herzogin von York kam mit ihrer Tochter, Prinzessin Beatrice (36), zu der Veranstaltung und nahm einen der besten Plätze in der Royal Box ein. nicht mehr bei dem berühmten Tennisturnier, das sie in der Vergangenheit auch schon mit Prinzessin Diana (1961-1997) besuchte.

Sarah Ferguson war von 1986 bis 1996 mit Prinz Andrew (65), dem Bruder von König Charles III. (76), verheiratet. Trotz der Scheidung darf sie sich weiter Herzogin von York nennen. Das Ex-Paar, das inzwischen wieder gemeinsam in einem Haus lebt, hat die Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie (35).