Bayerischer Filmpreis: Gloria-Sophie Burkandt und Markus Söder sorgen für Glamour

Oft sieht man sie nicht zusammen: Beim Bayerischen Filmpreis aber zogen Model Gloria-Sophie Burkandt und Vater Markus Söder alle Blicke auf sich.

Am Freitag (16. Juni) wurde im Münchner Prinzregententheater der Bayerische Filmpreis verliehen. Klar, dass sich bei der Gala das "Who is Who" des deutschen Schauspiels versammelte. So liefen Anna Maria Mühe, Florian David Fitz und Michael "Bully" Herbig – der bei der Preisverleihung für sein Lebenswerk geehrt wurde – über den roten Teppich. Eine stahl aber allen die Show: Model und Neu-Schauspielerin Gloria-Sophie Burkandt, die in Begleitung ihres Vaters Markus Söder vor das Blitzlichtgewitter trat.

Gemeinsame Auftritte des erfolgreichen Vater-Tochter-Paares in der Öffentlichkeit waren bisher selten. Doch der bayerische Ministerpräsident und die 24-Jährige genossen ihren Moment beim Bayerischen Filmpreis sichtbar – und brachten einiges an Glamour in die Veranstaltung.

Gloria-Sophie Burkandt und Markus Söder auf rotem Teppich: "Wollen die Bilder als Erinnerung haben"

Im Gespräch mit AZ zeigte sich Gloria-Sophie Burkandt jedenfalls begeistert: "Es fühlt sich heimisch an, wenn man gemeinsam mit dem Papa eine tolle Veranstaltung erlebt. Man fühlt sich wie zuhause, wenn er ein paar Reihen vor einem sitzt. Dann macht so ein Event Spaß und die Anspannung ist nicht mehr da."

Geplant sei ihr Besuch beim Bayerischen Filmpreis jedoch nicht gewesen: "Der gemeinsame Auftritt war spontan, weil ich als Gast kam und nicht als Gastgeberin. Wir beide wollen die Bilder als Erinnerung haben und haben das nicht ausschließlich wegen der Öffentlichkeit gemacht", erklärte das Model, das beim Auftritt auf dem roten Teppich mit knappem blauen Oberteil und Minirock die Blicke auf sich zog.

"Bully" Herbig schießt scharf: Vater von Gloria-Sophie Burkandt muss auf Bayerischem Filmpreis einstecken

Die Prominenz des Vaters machte Gloria-Sophie Burkandt bei ihren wenigen gemeinsamen Auftritten nie etwas aus: "Ich kannte so viele Leute und deswegen habe ich mich als Nachwuchs immer integriert gefühlt und nie abseits." Nachdem die 24-Jährige jüngst ihre erste Schauspielrolle ergattert hatte, dürfte sie sich bei solchen Anlässen künftig noch wohler und heimischer fühlen.

Markus Söder überreicht Michael "Bully" Herbig den Bayerischen Filmpreis fürs Lebenswerk – und muss sich anschließend Witze gefallen lassen. © IMAGO / Bildagentur Monn

Papa Markus Söder hatte beim Bayerischen Filmpreis die Ehre, Schauspieler, Regisseur und Produzent Michael "Bully" Herbig für dessen Lebenswerk auszuzeichnen. Söder lobte Herbig als einen der größten deutschen Filmemacher aller Zeiten – vor den Frotzeleien des Komikers war der bayerische Ministerpräsident dennoch nicht gefeit.

Als "Bully" die Auszeichnung entgegennahm, grüßte er frech seine Mutter: "Schau mal, Mama, das ist der Ministerpräsident und der winkt dir jetzt zu!" Eine Aufforderung, der Söder zunächst nur mit einem gequälten Lächeln nachkam. "Das war kein ehrliches Lachen. Nochmal!", merkte auch Herbig an, bevor Markus Söder unter Applaus die Lachmuskeln spielen ließ. Ein Abend mit vielen Gewinnern!