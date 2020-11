Giulia Siegel geschockt von Freund Ludwigs Verhalten: Tränen-Zusammenbruch im TV

Giulia Siegel bricht in der TV-Show "Temptation Island VIP" in Tränen aus. Das Verhalten ihres Freundes Ludwig Heer schockiert die Münchner DJane.

Aktuell ist Giulia Siegel zusammen mit ihrem Freund Ludwig Heer in der TV-Show "Temptation Island VIP" zu sehen. Für die Münchner DJane scheint das aber kein Grund zur Freude zu sein, denn in der neuen Folge bricht sie Tränen aus. Grund dafür ist das Verhalten des Star-Kochs.

Das Paar verbringt die Zeit in dem TV-Treuetest getrennt voneinander und wird von attraktiven Singles umgarnt. Für Ludwig Heer ist die Versuchung offenbar groß und er landet mit sechs Frauen im Bett. Die Bilder, die Giulia Siegel von ihrem Freund zu sehen bekommt, scheinen ihr nichts auszumachen - bis jetzt.

Giulia Siegel über Freund Ludwig Heer: "Das ist ganz große Scheiße, was er da macht"

In der neuen Folge "Temptation Island VIP" gehen die Single-Frauen auf Tuchfühlung mit dem TV-Koch und suchen oft Körperkontakt. "Was ich gesehen habe, ist nicht der Mann an meiner Seite. [...] Ich glaube, das ist nicht okay", erklärt Giulia Siegel, nachdem sie Bilder des feiernden Ludwig gezeigt bekommt.

Ludwig Heer lässt sich bei "Temptation Island VIP" von den Single-Damen verwöhnen. © TVNOW

Als sie ihren Freund dann eng umschlungen mit einer anderen Frau im Bett liegen sieht, bricht die Münchnerin in Tränen aus. "Das ist ganz große Scheiße, was er da macht. Ich würde dem Ludwig gerade gerne links und rechts eine mitgeben und fragen: Was ist eigentlich mit dir los?"

Sind Promi-Paar Giulia Siegel und Ludwig Heer noch zusammen?

Giulia Siegel macht sich auch große Gedanken, wie diese Szenen aus "Temptation Island VIP" bei ihrer Familie ankommen: "Wenn meine Kinder das sehen... mein Vater." Wird sich die DJane von Ludwig Heer trennen? Im Gespräch mit ihren Promi-Mitstreiterinnen erklärt sie: "Für mich ist das, was ich gesehen habe, der Anfang von einem kompletten Ende."

Ob Giulia Siegel noch mit ihrem Freund zusammen ist, ist nicht bekannt. Das Instagram-Profil der 46-Jährigen, auf dem sie auch gerne private Schnappschüsse postet, ist derzeit nicht öffentlich einsehbar.