Schock für Giulia Siegel? Freund Ludwig teilt Bett mit sechs Frauen

In der Reality-Show "Temptation Island VIP" ist Giulia Siegels Ludwig Heer mit sechs Frauen im Bett gelandet. Was sagt die DJane dazu?

Giulia Siegel und Freund Ludwig Heer sind aktuell in der Show "Temptation Island VIP" zu sehen.

Bei "Temptation Island VIP" lassen es einige Promis ordentlich krachen. Auch Giulia Siegels Freund, TV-Koch Ludwig Heer, zeigt sich von einer ungewohnt wilden Seite und teilt sein Bett gleich mit sechs anderen Frauen. Sind diese Bilder für die Münchner DJane ein Schock?

Strippender Freund von Giulia Siegel springt zu sechs Frauen ins Bett

Beim TV-Treuetest verbringen Promi-Paare einige Zeit getrennt in zwei Luxus-Villen und werden dort von attraktivenSingles umworben. Dabei kommt es zu pikanten Situationen, denn nach einer Party-Nacht entern sechs leichtbekleidete Frauen das Schlafzimmer von Ludwig Heer, der zuerst für die Ladys strippt und sich dann noch zu ihnen ins Bett legt. Diese Szenen sieht kurze Zeit später auch seine Freundin Giulia Siegel.

Ob Giulia Siegel mit diesen Bildern ihres Freundes Ludwig Heer gerechnet hat? In der Show "Temptation Island VIP" strippt er für sechs halbnackte Frauen. © TVNOW

Die Tochter von Hitproduzent Ralph Siegel zeigt sich vom ausgelassenen Party-Treiben ihres Freundes allerdings überraschend gelassen. "Emotional berührt mich das überhaupt nicht", erklärt sie wenig später in der Sendung. Auch als ein Kandidat von Giulia wissen will, ob sie das total locker nehmen würde, sagt sie: "Ein Mädel im Bett ist scheiße, sechs Mädels sind zuviel."

Giulia Siegel: "Ich habe jegliche Art von krasser Party gesehen"

Hat die Münchner DJane tatsächlich so großes Vertrauen in Ludwig? Vor ihrer Teilnahme hat das Promi-Paar Regeln über den Umgang mit den attraktiven Singles festgelegt, wie sie weiter erklärt. "Die Regel ist: Eine Frau im Bett geht nicht, außer es ist das letzte Date. Bei zwei Frauen im Bett schläfst du am Rand oder auf dem Boden. Und wenn, dann alle Frauen im Bett."

Kurz nach seiner Show-Einlage springt der Freund von Giulia Siegel zu den attraktiven Single-Ladys ins Bett. © TVNOW

Tatsächlich scheint sich Giulia Siegel keine Sorgen um das Verhalten ihres Freundes zu machen, auch nicht nach den Szenen mit sechs halbnackten Frauen in seinem Bett. "Ich habe jegliche Art von krasser Party gesehen. Das war keine Party, keine Emotionen, nicht erotisch. Das war ein Anfang eines inszenierten Pornos, wo du sagst: Bitte kann man weiterspulen, das ist ja langweilig."

Ob die Münchnerin auch zukünftig bei ihrer lockeren Einstellung bleiben wird? In einer Vorschau war bereits zu sehen, dass sie in Tränen ausbricht und Ludwig zur Rede stellt. Wie es dazu kommt, wurde bisher nicht gezeigt.