Gina-Lisa Lohfink: Was steckt hinter ihrem Mittelfinger-Tattoo?

Ex-GNTM-Model Gina-Lisa Lohfink überrascht mit einem sehr speziellen Freundschafts-Tattoo auf ihrem Mittelfinger. Was dahinter steckt.

Was soll uns diese grundsätzlich ja eindeutige Geste in diesem Falle sagen? "F** You" ist jetzt auf dem Mittelfinger von Model Gina-Lisa Lohfink zu lesen – wie die 35-Jährige auf einem Instagram-Foto überdeutlich zeigt.

Gina-Lisa: Sehr spezielles Freundschafts-Tattoo mit besonderer Info

"Das ist für alle, die mich hassen", schreibt sie als Botschaft zu dem Stinkefinger-Bildchen. Die Influencerin mit der überdimensionalen Oberweite (Körbchengröße H) hat sich damit ein sehr spezielles Freundschafts-Tattoo stechen lassen, .

Ihr bester Kumpel Dirk habe sich das gleiche Tattoo machen lassen, allerdings nicht auf der Hand. "Ich arbeite in der Gastronomie. Das wäre ungünstig, jeden Gast diese Worte lesen zu lassen", zitiert die "Bild" Gina-Lisas Freund, den sie seit 23 Jahren kennt.

Gina-Lisa: "Wer mich liebt, der lacht drüber"

Wenn Menschen sie nicht mögen, bekämen sie nicht nur den entsprechenden Finger zu sehen, sondern könnten eben auch lesen, was sie von ihnen halte, sagt die ehemalige GNTM-Teilnehmerin.

Und fügt hinzu: "Vielleicht kennt ja der eine oder andere die Geste gar nicht, also habe ich meinen Mittelfinger beschriftet. Aber: Wer mich liebt, der lacht drüber."