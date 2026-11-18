Der TV-Barkeeper aus der bayerischen Kultserie hat seine Zelte in München abgebrochen. Wie sein neues Leben am Gardasee aussieht – und was er überhaupt nicht an der alten Heimat vermisst. Christian K. Schaeffer hat mit der Abendzeitung darüber gesprochen.

Olivenhain statt Münchner Schickimicki, Meer statt Set: "Rosenheim-Cops"-Star, Swing-Sänger und Frank-Sinatra-Interpret Christian K. Schaeffer (60) hat seinem Leben eine völlig neue Richtung gegeben. Im exklusiven AZ-Interview verrät er, warum er mit Ehefrau Sandra Brunn (54) gleich doppelt ausgewandert ist, wie sich sein Alltag verändert hat und welche Träume er sich noch erfüllen möchte.

AZ: Herr Schaeffer, 20 Jahre lang haben Sie in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" den pfiffigen Barkeeper Joe gespielt, der für jeden ein offenes Ohr hatte. Am 17. November lief die letzte Folge mit Ihnen – und Maya Haddad tritt Ihre Nachfolge an.

CHRISTIAN K. SCHAEFFER: Nach zwei Jahrzehnten war für mich der Zeitpunkt gekommen, zu gehen. Ich war dieser Rolle irgendwie entwachsen und sie hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht wie am Anfang. Das letzte Jahr haben wir schon hier am Gardasee gelebt. Ich bin teilweise ganz in der Früh losgefahren und nachts wieder nach Hause gekommen. Und habe mir jedes Mal beim Wegfahren gedacht: Schade, jetzt muss ich mein Paradies verlassen. Maya Haddad habe ich gar nicht mehr persönlich kennengelernt. Sie ist nicht direkt meine Nachfolgerin, sondern eine neue Wirtin in der Serie. Ich bin aber trotzdem noch präsent. Die Folgen werden ja laufend wiederholt und sind in der Mediathek zu sehen.

Christian Schaeffer: "Dort haben wir unsere Zelte abgebrochen"

Und inzwischen leben Sie fest in Bardolino? Wie kam es dazu?

Weil wir den Gardasee und vor allem diese Gegend wirklich in unser Herz geschlossen haben und hier ganz oft Urlaub gemacht haben. Sandra und ich haben uns 2003 auch dort verlobt. Mein Lebenstraum war es schon lange, den Sommer zu verlängern und den Winter zum Sommer zu machen. Uns begeistern das milde Klima, der Rhythmus und die Lebensqualität. Die Landschaft ist traumhaft, Berge und Wasser, fantastisches Essen. Der Sommer geht früher los, es findet viel mehr draußen statt. Wir baden von April bis Oktober im See, und die Menschen bringen uns eine große Herzlichkeit entgegen. Mein bester Freund hat seit 35 Jahren eine Ferienwohnung hier, ich sehe ihn seitdem viel öfter als früher (lacht).

Waschechte Neu-Italiener: Schauspieler Christian Schaeffer und seine Frau Sandra Brunn bei der Oliven-Ernte in Bardolino im Oktober. © privat

Bleibt Trudering als Zweitwohnsitz?

Nein, dort haben wir unsere Zelte abgebrochen. Sandras Mama Renate besucht uns jeden Sommer für ein paar Monate und mein 36-jähriger Sohn schaut mit seiner Familie öfter vorbei. Es war schon länger mein Wunsch, irgendwann, wenn es beruflich möglich ist, ein Leben mit mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmung zu führen. Das geht natürlich nicht, wenn man in eine Serie eingebunden ist. In München waren wir drei Tage im Frühjahr, als ich beim Filserball die Hymne gesungen habe, und drei Tage auf der Wiesn. Unser Wohnsitz ist seit 2020 Dubai. Dort überwintern wir, gehen golfen und ich habe Weihnachts- und Silvesterauftritte.

Alte Heimat: "Gift für mich"

Vermissen Sie Ihre alte Heimat?

Nein! Mir tut die Wärme gesundheitlich gut. Ich bin mit Allergieproblemen behaftet und muss auf mein Immunsystem achten. Da ist diese graue, feuchte, dunkle Jahreszeit, diese vier, fünf Monate, Gift für mich.

Und jetzt wollen Sie sich verstärkt der Musik widmen?

Auch das war mit ein Grund, aufzuhören. Ich wollte mich mehr und mehr auf die Musik konzentrieren. Jetzt haben wir fünf, sechs Titel aufgenommen, ich habe in Bardolino ein kleines Studio. Am Freitag, den 20. November, erscheint mein erster eigener Song mit dem Titel "Champagne To Me". Das Texten macht mir großen Spaß, da inspiriert mich Dubai immer wieder. Wir haben sechs Songs gemacht, bayerisch, deutsch, englisch. Ich möchte mich da nicht festlegen.

Haus im Ausland: "Unser Leben hat sich grundlegend geändert"

Wie sieht Ihr Alltag aus?

In Bardolino haben wir einen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen. Wir sind jetzt Olivenbauern und haben uns brutal viel Arbeit aufgehalst, von der Ernte unserer 26 Olivenbäume bis hin zum Ölpressen. Letzten Monat hatten wir eine Top-Qualität bei unseren Oliven und eine ausreichende Menge für eine eigene Pressung. Wer das nicht hat, kommt in eine Sammelpresse mit anderen und weiß nicht, wie die Oliven behandelt wurden.

Also haben Sie sich einen lang gehegten Traum erfüllt?

Ja, das war irgendwie schon mein Ziel! Das Haus haben wir durch Zufall gefunden. Wir hatten eine Ferienwohnung in Bardolino und sind vor zwei Jahren beim Gassigehen mit unserer 13-jährigen Mischlingshündin Gusti an dem leer stehenden Haus vorbeigelaufen. Wir fanden es super und sind zufällig mit dem Besitzer ins Gespräch gekommen. Unser Leben hat sich seither grundlegend verändert, wir genießen es in vollen Zügen. Sandra und ich kennen uns inzwischen seit fast 28 Jahren. Sie hat schon vorletztes Jahr ihren Job bei Fendi aufgegeben. Jetzt wollten wir beide eigentlich weniger arbeiten – und haben uns durch unseren Olivenhain mehr Arbeit denn je aufgehalst (lacht).