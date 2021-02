Gewinnerinnen bei GNTM: Wie erfolgreich sind die Models nach der Castingshow?

BrauerPhotos 16 2018: Toni Dreher-Adenuga aus Stuttgart (Baden-Württemberg) war vor ihrem GNTM-Sieg Poetry-Slammerin. Ihre Modelkarriere kam nicht in Schwung. Sie studiert an einer Privathochschule und übernahm 2020 die Hauptrolle im Musikvideo zu "Like I Love You" von Nico Santos und Topic.