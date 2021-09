Gewinner von "Bachelorette" 2021: Sind Maxime Herbord und der Sieger ein Paar?

Maxime Herbord hat die Seiten getauscht: Statt auf eine Rose beim "Bachelor" zu warten, vergibt sie selbst als "Bachelorette" die Blumen an die Kandidaten. Ist sie fündig geworden und hat einen Freund gefunden? Führt sie eine Beziehung mit dem Gewinner der RTL-Show? Sind die beiden zusammen?

Maxime Herbord hatte noch nicht einmal angefangen, Rosen an ihrer Männer zu verteilen, da fragten sich schon alle, ob sie mit dem Gewinner zusammen ist. Als "Bachelorette" begab sie sich bei RTL auf die Suche nach der Liebe. Hat sie in der Dating-Show einen Freund gefunden?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die Ausstrahlung auf TVNow, wo das Finale bereits online zu sehen ist. Die letzte Folge der Dating-Show und das Wiedersehen mit den Kandidaten wird auf RTL erst am 15. September gesendet.

Maxime Herbord als Bachelorette: Wann läuft die Sendung?

Seit dem 14. Juli 2021 ist Maxime Herbord in der Dating-Show zu sehen. Jeden Mittwoch können die Fans der 26-Jährigen dabei zusehen, wie sie von zahlreichen Männern umgarnt wird. Über ihren neuen TV-Job sagte sie vorab: "Ich bin jetzt so glücklich, wie ich in meinem Leben noch nicht war."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Korb für Daniel Völz: Maxime Herbord war Kandidatin bei "Der Bachelor" 2018

Erfahrung mit dem Format konnte Maxime Herbord bereits vor drei Jahren sammeln, als sie selbst Kandidatin bei "Der Bachelor" war. Doch der damalige Rosenkavalier Daniel Völz hatte es ihr offenbar nicht angetan, denn sie verließ die Sendung freiwillig. "Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fand ich das auch wirklich gut von mir", sagt sie gegenüber RTL zu der Entscheidung.

Maxime Herbord hat prominenten Ex-Freund

Auch wenn es mit einer Beziehung zum "Bachelor" 2018 nicht geklappt hat, so angelte sie sich danach immerhin einen "Bachelorette"-Kandidaten. 2019 machte Maxime Herbord ihre Beziehung zu David Friedrich offiziell.

David Friedrich und Maxime Herbord bei einem Event 2019. © BrauerPhotos / J.Reetz

Der Musiker erhielt 2017 die letzte Rose von Jessica Paszka, doch die Liebe hielt nicht lange. Auch die Beziehung mit der neuen "Bachelorette" ist schon wieder Geschichte, das Paar trennte sich Anfang 2021.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Bachelorette"-Gewinner steht fest: Hat Maxime Herbord einen Freund?

Auf dem Streaming-Portal TVNow ist das Finale bereits zwei Wochen vor der Ausstrahlung auf RTL (15. September) zu sehen. Bachelorette Maxime Herbord hat sich für Kandidat Raphael Fasching entschieden. Bis zum großen Wiedersehen mussten Maxime und Raphael ihren Beziehungsstatus geheim halten.

Sind Maxime Herbord und Raphael Fasching ein Paar?

Jetzt haben die beiden offenbart: Maxime Herbord und Raphael Fasching treffen sich auch nach der Show weiterhin! Ob sie ein Paar sind, haben sie offenbar noch nicht geklärt. "Wir mögen uns sehr und haben uns jetzt auch schon ein paar Mal getroffen", erklärt die Bachelorette. "Wir gucken, wo es hingeht." Den Druck eines Beziehungs-Labels wollen sich die beiden laut eigener Aussage noch sparen.

Allerdings steht eine Liebe, die im Dating-Show-Universum von RTL gefunden wurde, unter keinem guten Stern. Nur Melissa Damilia ("Bachelorette" 2020) ist noch mit ihrem Auserwählten zusammen. Am 12. September 2021 verkündete "Prince Charming"-Paar Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn seine Trennung.

Bachelorette Maxime laufen die Männer weg! Hier sitzt sie mit Max, Dominik und Lars beim Gruppendate © TVNow

"Bachelorette" 2021: Wer ist raus, welcher Kandidat gewinnt die Show?

20 Männer buhlten 2021 um das Herz der schönen Maxime, doch wöchentlich mussten Singles gehen. Wer hat keine Rose bekommen und ist raus?

Finale (15.9.): Max Adrio

8. Folge (1.9.): Zico Banach

7. Folge (25.8.): Dominik Bobinger

6. Folge (18.8.): Lars Maucher, Tony Lübke (ging freiwillig) und Julian Dannemann (ging freiwillig)

5. Folge (11.8.): Kevin Ullmann und Marcel Pfeifer

4. Folge (4.8.): Kenan Engerini, Lorik Bunjakus und Benedikt Pfisterer

3. Folge (28.7.): Maximilian Witt, Niko Ulanovksy, Jonathan Steinig und Leon Knudsen (ging freiwillig)

2. Folge (22.7.): Dario Carlucci, Hendrik Luczak und Robert Janjetov

1. Folge (14.7.): Gustav Masurek, Maurice Deufel und Niko Cenk Bilic

Die finale Rose hat Raphael Fasching bekommen. Damit ist er der Sieger von "Die Bachelorette" 2021.