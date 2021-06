"Die Bachelorette": Diese 20 Männer wollen ihr Herz erobern

"Die Bachelotte" Maxime Herbord hat die Qual der Wahl zwischen diesen 20 Kandidaten, die alle ihr Herz erobern wollen.

Kevin will das Herz von "Bachelorette" Maxime Herbord erobern.

"Die Bachelorette" Maxime Herbold (26) darf unter 20 Kandidaten ihren Traummann aussuchen. Der SenderRTL stellt die vielversprechenden Liebesanwärter nun vor. Darunter sind drei Key-Account-Manager: Benedikt (31) aus Karlsruhe sagt über sich: "Ich bin bereit für die richtige Frau an meiner Seite." Dario (33) aus München erklärt vorab: "Ich gönne jedem sein Glück - aber kann auch die Ellbogen ausfahren." Und der Hannoveraner Hendrik (33) hält sich für einen "Spießer - im positiven Sinn".

"Bis jetzt hat noch keine Frau zu mir gepasst"

Vielleicht entscheidet sich Herbold aber auch für Tony (30), einen Polizeibeamten aus Rostock, der sagt: "Eine Frau muss mir Paroli bieten können." Andere Erwartungen hat Fotograf Raphael (23) aus dem österreichischen Leopoldsdorf: "Meine Traumfrau muss mit meiner Familie kompatibel sein." Das Berliner Model Jonathan (25) erklärt: "Bis jetzt hat noch keine Frau zu mir gepasst." Eiskunstläufer und -trainer Niko (24) aus Oberstdorf nimmt es sportlich: "Dating ist wie Sport - man kann kein Olympiasieger werden, ohne dranzubleiben." Und der Radolfzeller Student Maurice (26) lässt sich mit diesem Mutmacher zitieren: "Mach es, bevor es zu spät ist."

"Ich habe keine Konkurrenz"

Der älteste Bewerber um Maxime Herbolds Gunst ist Kenan (35), ein Chemieingenieur aus Wien: "Teamwork makes the dream work", lautet seine Devise. Er konkurriert unter anderem mit Dominik (30), Projektleiter in der Baubranche aus Donauwörth, für den vor allem "der erste Eindruck" zählt, der müsse einfach sitzen. "Ich habe keine Konkurrenz", sagt dagegen der selbstbewusste Industriemechaniker und Fitnesstrainer Lars (24) aus Zainingen. Investmentberater Max (31) aus Stuttgart will es dennoch probieren und seinen "Charme spielen lassen". Zico (30), Development-Manager aus Köln, erklärt vor der Show: "Ich mag es, wenn ich eine Frau erobern muss."

"Ich habe viel Liebe zu geben"

Es gibt aber auch die besonders gefühlvollen Kandidaten. Kevin (27), Unternehmer aus Hannover, verspricht beispielsweise: "Ich habe viel Liebe zu geben." Maximilian (25), Vertriebler im Außendienst aus Köln, macht aus seinen Gefühlen "keinen Hehl". Und Robert (26), Industriemechatroniker aus Berlin, sagt sogar: "Liebe ist das, wofür es sich zu leben lohnt."

Nicht alle haben ein Sixpack

Ein bisschen schwieriger könnte es für den Berliner Unternehmer Niko Cenk (30) werden, denn: "Frauen schätzen mich oft komplett falsch ein." Ganz leicht zu begeistern ist Leon (33), Business-Controller aus Hamburg: "Ich sehe schnell schöne Dinge an Menschen." Ebenfalls einen unkomplizierten Eindruck macht Julian (27), Trader aus Hamburg, wenn er sagt: "Meine Traumfrau sollte das Leben genießen und trotzdem bodenständig sein." Gustav (32), Betriebsleiter in der Gastronomie aus Paderborn, lockt mit dieser Selbstbeschreibung: "Ich habe alles, was eine Frau sucht - außer Sixpack."

Ausstrahlung im Juli

Die neuen Folgen der Datingshow "Die Bachelorette" sind ab dem 14. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Auf TVNow sind die Episoden jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung abrufbar.