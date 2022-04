Gesundheitszustand von Fritz Wepper: Der Schauspieler darf Reha-Klinik bald verlassen

Im Februar meldete sich Fritz Wepper mit freudigen Nachrichten bei seinen Fans: Er hat seine Krebserkrankung überwunden. Doch dann hatte er sich in der Reha-Klinik mit Corona infiziert. Wie seine Schwägerin jetzt mitteilt, darf der Schauspieler aber bald wieder nach Hause.

Das vergangene Jahr dürfte für Fritz Wepper eines der schwersten seines Lebens gewesen sein. Der 80-Jährige musste sich aufgrund einer Krebserkrankung einer Tumor-Operation unterziehen, lag danach im Koma und musste sich mühsam in der Reha ins Leben zurückkämpfen. Im Februar 2022 meldete er sich mit guten Nachrichten und erklärte, der Krebs sei besiegt. Doch dann gab es aufgrund einer Corona-Infektion erneut Grund zur Sorge um den Schauspieler. Aber bald soll er die Reha-Klinik verlassen und nach Hause zurückkehren dürfen.

Ehefrau von Bruder Elmar Wepper: "Fritz soll aus seiner Reha entlassen werden"

Auf einem Event in München sprach die Ehefrau von Elmar Wepper über den Gesundheitszustand ihres prominenten Schwagers. "Er soll in 14 Tagen aus seiner Reha am Tegernsee entlassen werden und wieder nach Hause dürfen", sagte sie im Gespräch mit " ". Nach der Corona-Erkrankung des Schauspielers gehe es endlich wieder aufwärts.

Corona-Infektion: Erneute Sorge um Fritz Wepper

Fritz Wepper hatte sich Anfang April in der Reha-Klinik mit dem Coronavirus angesteckt. Für einen Mann seines Alters und der gerade überwunden Krebserkrankung war das nicht ungefährlich. Zum Glück sei er mehrfach geimpft. Seine Ehefrau Susanne Kellermann zeigte sich zuversichtlich: "Dem Fritz geht es gut."

Fritz Wepper: "Der Krebs ist besiegt"

Gegenüber "Bunte" erklärte Fritz Wepper im Februar glücklich: "Der Krebs ist besiegt, auch die Metastasen sind dank Infusionen rückläufig. Ich bin dem lieben Gott sehr dankbar, bete auch jeden Tag." Zu diesem Zeitpunkt befand er sich noch immer in der Reha-Klinik am Tegernsee, doch sein Gesundheitszustand hatte sich verbessert. "Ich fühle mich körperlich und seelisch wohl", sagte der Schauspieler dazu.

Gesundheitszustand von Fritz Wepper: Wie geht es ihm in der Reha-Klinik?

In dieser schweren Zeit wurde Fritz Wepper vor allem durch seine Familie unterstützt. "Meine Frau und meine Kinder haben mir so viel Kraft gegeben. Ihre Liebe hat mich gerettet." Auch von Bruder Elmar Wepper, der ebenfalls als Schauspieler bekannt ist, erhält er regelmäßig Besuche in der Reha-Einrichtung.