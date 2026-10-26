Geschwindigkeitsrekord mit 18 km/h: Auflösung beschert WWM-Kandidat keinen Gewinn

Günther Jauch fragt in der aktuellen "Wer wird Millionär?"-Folge, wo 1972 mit 18 km/h ein nicht offizieller Geschwindigkeitsrekord aufgestellt werden konnte. Die richtige Antwort ist 32.000 Euro wert.

Bei " " geht es am 26. Oktober zurück ins Jahr 1972. Günther Jauch hat für seinen Kandidaten Noah Schwarz eine schwierige Frage in petto, die sich mit einem inoffiziellen Rekord beschäftigt. Hätten Sie die korrekte Lösung gewusst?

"Wer wird Millionär?": Wo in den 70ern mit 18 km/h ein Geschwindigkeitsrekord aufgestellt wurde

Für Noah Schwarz geht es auf dem Ratestuhl von Günther Jauch um 32.000 Euro. Der Studiogast hat erst vor Kurzem sein Abitur geschafft und möchte nun Medizin studieren. Doch medizinische Kenntnisse sind bei der "Wer wird Millionär?"-Frage nicht vonnöten. Jauch will von dem 18-Jährigen wissen:

Wo wurde 1972 mit 18 km/h ein inoffizieller Geschwindigkeitsrekord aufgestellt?

A: in einer Schwimmhalle

B: an der Zugspitze

C: auf einer Carrera-Bahn

D: auf dem Mond

Rekord-Frage bei Günther Jauch: WWM-Kandidat auf falscher Fährte

Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat überlegt, ob es 1972 bereits Carrera-Spielzeugrennbahnen gab. Günther Jauch hilft Noah Schwarz mit seinem Wissen aus und verrät, dass Carrera-Sets damals bereits erhältlich waren. Option C schließt der RTL-Studiogast daraufhin als mögliche Lösung nicht aus. Antwortmöglichkeit B: an der Zugspitze erachtet er hingegen als "Quatsch" – ebenso D: auf dem Mond. Schwarz erklärt nach weiterer Überlegung, er tendiere stark zu C: auf einer Carrera-Bahn. Alle Joker hat der angehende Student für vorherige Fragen bereits verspielt. Er vertraut seinem Bauchgefühl und lässt C schlussendlich einloggen.

"Wer wird Millionär?": Mond als korrekte Antwort

Die Entscheidung stellt sich jedoch als falsch heraus – tatsächlich ist D: auf dem Mond die korrekte Antwort. Demnach wurde 1972 mit 18 km/h ein inoffizieller Geschwindigkeitsrekord auf dem Mond aufgestellt. Trotz falscher Beantwortung und keinem Gewinn von 32.000 Euro hält sich Noah Schwarz' Ärger in Grenzen. Da er die "Wer wird Millionär?"-Sicherheitsvariante gewählt hat, fällt der angehende Student nicht auf 500 Euro zurück. Der 18-Jährige darf sich über ein Preisgeld von 16.000 Euro freuen.

Geschwindigkeitsrekord auf dem Mond durch Astronaut Eugene Cernan

Günther Jauch verrät in Bezug auf die korrekte Antwort D: "Wer hat diesen Rekord aufgestellt? Eugene Cernan, der Mann ist Amerikaner. Im Dezember 1972 ist er mit seinem Mondrover auf dem Mond gewesen." Zudem schildert der RTL-Quizmaster: "Das war praktisch die letzte bemannte Mondfahrt, die es gegeben hat, dass also jemand auf dem Mond auch gelandet ist." Das Auto, mit welchem Cernan den Geschwindigkeitsrekord fernab der Erde aufgestellt hat, steht dort noch bis heute.

Astronaut Eugene A. Cernan trat 1972 aufs Gaspedal – und stellte auf dem Mond einen Rekord auf. © imago/UIG

Tatsächlich befindet sich der Mondrover noch immer auf dem Mond, da er nach der Apollo-17-Mission nicht zur Erde zurückgebracht wurde. Das Fahrzeug wurde speziell für den Einsatz auf der Mondoberfläche entwickelt und mit vier Elektromotoren ausgestattet. Es ermöglichte den Astronauten, sich verhältnismäßig weit von ihrer Landestelle zu entfernen und die Umgebung zu erkunden.

Antwortmöglichkeit Carrera-Bahn: Warum C nicht stimmen kann

Da Noah Schwarz bei der kniffligen Frage auf Antwortmöglichkeit C: auf einer Carrera-Bahn getippt hatte, möchte Jauch ihm noch erklären, warum dies nicht stimmen konnte. "Carrera-Autos, die fahren zum Teil über 100 km/h", so der "Wer wird Millionär?"-Moderator. Schwarz lässt sich daraufhin einen kleinen Gag nicht nehmen. "Das ist ja gefährlich", witzelt er und bringt Günther Jauch zum Schmunzeln.