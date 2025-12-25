Geringer als lupenrein: Richtige Antwort zu Diamanten-Frage überrascht WWM-Kandidatin

Sie glitzern, haben eine extrem hohe Dichte und können Millionen wert sein. Vor allem lupenreine Diamanten sind hoch begehrt. Aber was liegt unter dieser Reinheitsstufe? Das will Günther Jauch in der neuesten Ausgabe von "Wer wird Millionär?" von einer Kandidatin wissen.

"Diamonds are a girl's best friend" – das besang schon Marilyn Monroe in dem gleichnamigen Hit aus dem Filmklassiker "Blondinen bevorzugt". Bei "Wer wird Millionär?" kommt jedoch eine Kandidatin wegen des Edelsteins ins Trudeln, als es um die Reinheitsstufe geht.

Günther Jauch will wissen: Was ist der Diamantengrad unter lupenrein?

Im "Weihnachts-Special" der beliebten Quizshow (Ausstrahlung am 25. Dezember auf RTL) begrüßt Günther Jauch Lea Holtorf aus Hamburg. Die Teilnehmerin schlägt sich gut und schafft es bis zur 32.000-Euro-Frage. Der Moderator will für diese Gewinnsumme von ihr wissen: "Eine deutlich geringere Reinheitsstufe als der höchste Grad 'lupenrein' wird bei Diamanten fachsprachlich wie ausgedrückt?" Wie üblich werden vier Antwortalternativen präsentiert, von denen aber nur eine korrekt ist:

brillenrein linsenrein augenrein glasrein

Während Lea Holtorf noch darüber grübelt, welche Lösung richtig ist, kann sich Günther Jauch einen frechen Seitenhieb nicht verkneifen: "Sie sind doch ledig, aber liiert. Hat man Ihnen noch nie einen kleinen Brilli angesteckt?" Ob er ihr damit einen kleinen Tipp geben will?

"Wer wird Millionär?"-Kandidatin entscheidet sich für die falsche Antwort

Antwortmöglichkeiten B und C werden von der "Wer wird Millionär?"-Kandidatin ausgeschlossen, sie schwankt zwischen brillen- und glasrein. Zur Unterstützung ruft die Hamburgerin ihren Telefonjoker an, der ihr zu Letzterem rät. Alternative D wird final eingeloggt – und damit sind 16.000 Euro verschenkt. Bei der richtigen Lösung handelt es sich um C: augenrein.

"Lupenrein ist, wenn man mit der Lupe nichts sieht [Einschlüsse, Verunreinigungen etc., d. R. ]. Die Stufe darunter ist, wenn man mit dem Auge nichts sieht", erklärt Günther Jauch. Lea Holtorf zeigt sich aber nicht enttäuscht, denn sie fällt nicht auf 500 Euro zurück und darf sich am Ende über einen Gewinn von 16.000 Euro freuen. Ob sie sich davon nun einen lupenreinen Diamanten leisten kann?