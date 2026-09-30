Gerhard Polt auf der Wiesn: "Mir glangts scho wieder"

Für dieses Thema bequemt sich sogar Kabarettist Gerhard Polt vom Schliersee auf die Theresienwiese: Zum ersten Mal hat die Stiftung Chirurgie zur Charity-Wiesn in die Kalbsbraterei geladen. Was Gerhard Polt vom aktuellen Wiesn-Trubel hält – und wie spendabel die VIP-Gesellschaft tatsächlich war.

Für ihn ist es am Dienstag der erste Wiesnbesuch in diesem Jahr: Kabarettist Gerhard Polt auf seinem Weg in die Kalbsbraterei.

ABR-Pictures/W.Breiteneicher 3 Für ihn ist es am Dienstag der erste Wiesnbesuch in diesem Jahr: Kabarettist Gerhard Polt auf seinem Weg in die Kalbsbraterei.

Wenn er sich der Theresienwiese nähert, sollten sich Nobelpreisträger in Acht nehmen. Dabei zeigt sich Kabarettisten-Legende Gerhard Polt am Dienstag eigentlich ganz friedlich, als er um kurz nach 12 Uhr vor der Kalbsbraterei erscheint.

An seiner Seite: Stofferl Well ("Biermösl Blosn") – Musiker und guter Freund des Kabarettisten, der regelmäßig mit seinen beiden Brüdern und Gerhard Polt auf der Bühne steht.

Gerhard Polt: So sieht sein Wiesn-Besuch aus

Für Polt, der für seinen Wiesn-Termin eigens vom idyllischen Schliersee nach München kam, ist es heuer der erste Wiesn-Besuch - und der letzte, wie er der AZ bestätigt: "I konn ned song, dass es nix ist. Mir gefällts schon noch, aber..." Das "Aber" bleibt der Kabarettist der AZ zwar schuldig, bestätigt aber: "Mir glangts scho wieder. Vielleicht ess’ ich noch gebrannte Mandeln oder eine Fischsemmel und dann geh i wieder."

Stiftung Chirurgie lädt erstmals zur Charity-Wiesn in die Kalbsbraterei

Der Grund, der ihn am Dienstagmittag dennoch auf die Wiesn führt: Die Stiftung Chirurgie hat zum ersten Mal zur Mittagswiesn in der Kalbsbraterei geladen. Das große Ziel, das die Stiftungsgründer, der renommierte Chirurg Prof. Dr. Helmut Friess und seine Ehefrau Gertrud Friess-Ott, auch erstmals auf der Wiesn verfolgen: ein Bayerisches Pankreas-Zentrum am Klinikum Rechts der Isar zu etablieren. "Wir erleben immer wieder die Probleme, mit denen Medizin heute konfrontiert ist. Die Gesellschaft wird älter, das Geld wird knapp. Medizin lebt von der Forschung - und Forschung braucht Geld", betont Helmut Friess in der Kalbsbraterei.

Für ihn kommen sie extra auf die Wiesn: Gerhard Polt (r.) und Christoph "Stofferl" Well mit Helmut Friess (M.).

Legendärer Wiesn-Auftritt: Gerhard Polt unterhält Gäste in der Kalbsbraterei

Um dieses Ziel auf lange Sicht zu unterstützen, gibt nicht nur Gerhard Polt zu diesem Anlass seinen legendären Wiesn-Text samt Adi, Geisterbahn und Zwetschgenmandl zum Besten - auch Sängerin Stefanie Hertel kommt mit Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross (aus der Ehe mit Stefan Mross) extra zwischen ihren Auftritten auf die Wiesn. "Wir sind gerade irrsinnig viel unterwegs", erzählt Mross' Ex-Frau der AZ. Daher wird es auch für die gut gelaunte Patchwork-Familie vermutlich "der erste und letzte Wiesnbesuch heuer" bleiben.

Stefanie Hertel über letzte "Immer wieder sonntags"-Ausgabe: "War sehr, sehr emotional"

Ehemann Lanny Lanner (verheiratet seit 2014) bezeichnet das Trio selbst als "erste Patchwork-Country-Rockband der Welt". In dieser Konstellation sorgt die Musiker-Familie nicht nur am Dienstag in der Kalbsbraterei für Stimmung, sondern steht auch sonst regelmäßig gemeinsam auf der Bühne. So kürzlich bei der letzten Auflage von "Immer wieder sonntags" vor wenigen Wochen. Mit ihrem Ex-Mann Stefan Mross verbindet Hertel auch heute noch ein herzliches Verhältnis. "Das war natürlich sehr, sehr emotional", erinnert sich die 47-Jährige im AZ-Gespräch.

Ständchen für die Kollegen: Stefanie Hertel (r.) singt in der Kalbsbraterei für Marianne und Michael. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Stolze Spendensumme: 36.200 Euro für die Stiftung Chirurgie

Grund zu feiern gab es schlussendlich für Silvia Maute und den Kardiologen Georg-Eike Böhme, die den Charity-Mittag auf der Wiesn ins Leben gerufen hatten: Insgesamt kamen für die Stiftung Chirurgie 36.200 Euro zusammen. Das ursprünglich formulierte Spendenziel von 20.000 Euro wurde damit deutlich übertroffen.

Ebenfalls unter den prominenten Gästen am Dienstag: Volksmusik-Paar Marianne und Michael Hartl. Nur einen Tag zuvor feierte das sympathische Gesangs-Duo seine eigene Charity-Mittagswiesn in den Wildstuben (AZ berichtete). "Das war gigantisch", schwärmt Marianne Hartl. "Ich bin heute noch heiser."