Georgina Fleur fällt auf Betrüger rein: Sie muss ihr Konto sperren

"Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 100.000 Euro gewonnen!" Über diese Nachricht hat sich Georgina Fleur zu früh gefreut. Statt des Gewinns bekommt sie in der Bank mitgeteilt, dass sie auf Betrüger hereingefallen ist.

Ihr Erlebnis teilt der Reality-Star, der in Dubai lebt, auf Instagram mit ihren Fans. "Ich habe einen Anruf bekommen. Sie haben gesagt: 'You won half a Million Dirahm'. Das sind 100.000 Euro. Ich bin natürlich voll ausgerastet, habe mich voll gefreut", erzählt sie in ihrer Story. Obwohl sie sich nicht aktiv bei einer Lotterie oder einem Gewinnspiel registriert hatte, glaubte Georgina an ihren Gewinn. Sie habe daraufhin E-Mails mit Codes zugeschickt bekommen.

Auf Betrüger reingefallen: Georgina Fleur wurde "verarscht"

Doch der Weg zur Bank, wo sie sich ihren Gewinn bestätigen lassen wollte, bringt die Ernüchterung. "Ich habe daran geglaubt und bin da hingefahren. Ich bin zur Bank und habe es zertifiziert bekommen: Ich bin ein Idiot." Zuvor sei ihr am Telefon von den Betrügern erklärt worden, sie habe eine Lotterie gewonnen. Freunde des Trash-Stars sollen ihr allerdings deutlich gesagt haben, dass sie auf eine Masche reinfallen würde. Trotzdem glaubte sie kurze Zeit an den vorgetäuschten Geldsegen.

Inzwischen kann Georgina über ihre Leichtgläubigkeit lachen, ist aber nach wie vor ein wenig enttäuscht. "Ich hab wirklich schon überlegt, was ich davon kaufe und was ich spende und wie ich das feiere. Ich dachte, ich gehe in die Bank und die schießen Konfetti auf mich und Luftballons. Dann haben die mich verarscht. Die wollten wahrscheinlich mein Konto leer räumen." Zur Sicherheit will Georgina Fleur jetzt ihr Konto sperren lassen.