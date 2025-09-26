Genervte Blicke von Jürgen Drews: Bilder zeigen überraschende Oktoberfest-Aktion

Mit seiner Familie lässt es sich Jürgen Drews auf der Wiesn gut gehen. Bei einem Auftritt seiner Tochter kommt es dann zu einer überraschenden Aktion des Schlagerstars. Was ist passiert?

Jürgen Drews (80) hat das Wiesn-Fieber gepackt. Der Schlagerstar, der seit dem vergangenen Jahr in München wohnt, war bereits zum Oktoberfest-Auftakt auf der Theresienwiese erschienen. Am Mittwoch (24. September) besuchte er nun die "Ladies Red Wiesn" in den Wildstuben. Auch seine Frau Ramona (52) und Tochter Joelina (29), die in seine Fußstapfen trat und ebenfalls Sängerin ist, ließen sich das Event nicht entgehen. Joelina Drews betrat sogar die Bühne und performte einen bekannten Song ihres Vaters. Dann kam es zu einem überraschenden Moment.

Jürgen Drews entreißt Tochter Mikrofon: Überraschte Gesichter auf Wiesn-Event

In einem roten Dirndl stand Joelina Drews auf der Bühne. Sie sang "Ein Bett im Kornfeld" – einen der größten Hits ihres Vaters – und begeisterte das "Ladies Red Wiesn"-Publikum. Unter den VIP-Besuchern war auch Verena Kerth (44), die Joelina Drews' Auftritt filmte und im Netz teilte. Wie das Video zeigt, hatte die Sängerin während der Performance viel Spaß. An einer Stelle im Clip hält sie das Mikrofon in Richtung von Jürgen Drews, der direkt vor der Bühne steht. Der "König von Mallorca" zeigt keine Scheu und singt mit einem Grinsen im Gesicht mit.

Als seine Tochter das Mikrofon wieder zu sich nimmt, wird es ihr von ihrem Vater entrissen. Joelina Drews wirkt überrascht – Jürgen scheint mit seiner Gesangseinlage noch nicht fertig zu sein.

Jürgen Drews besuchte mit seiner Frau Ramona (l.) und seiner Tochter Joelina (r.) ein Wiesn-Event in der Wildstuben. Bei einem Auftritt kam es zu einem überraschenden Moment. © BrauerPhotos/Dominik Beckmann

Jürgen Drews: Genervte Blicke während Gesangseinlage mit Tochter Joelina

Die Tochter des 80-Jährigen improvisiert und tanzt freudestrahlend, während Jürgen Drews weitersingt. Jubeln ist zu vernehmen – den "Ladies Red Wiesn"-Besuchern scheint es zu gefallen. Joelina bewegt sich anschließend erneut in Richtung Mikrofon. Für wenige Sekunden singt sie gemeinsam mit ihrem Vater, der dann etwas angespannt schaut. Gefällt Jürgen Drews der Spontan-Einsatz seiner Tochter etwa nicht?

Bilder zeigen die genervten Blicke des Sängers. Dann ruft er im Video seiner Tochter etwas zu. Was er der 29-Jährigen wohl zu sagen hatte? Wegen der Partystimmung in den Wildstuben sind seine Worte im Video nicht zu verstehen.

Jürgen Drews schaut genervt, als seine Tochter Joelina mit ihm gemeinsam singen möchte. © Instagram/verenakerth

Jürgen Drews ganz humorvoll: Schlagerstar sorgt für Lacher

Schnell wird klar: Jürgen Drews' angestrengte Blicke sind mit Humor zu nehmen. Das verrät sein anschließendes Grinsen. Sein genervter Blick war Teil der Performance. Mit Witz und Charme versteht er, das Publikum zu unterhalten. Bei den Besuchern des Events sorgt er für Lacher – und auch seine Tochter kann ihre Belustigung nicht verbergen.

Jürgen Drews und seine Tochter standen bereits des Öfteren gemeinsam auf der Bühne. Zuletzt performten sie beispielsweise im Juli 2024 beim "Schlagerhammer in Oranienburg" Seite an Seite. Mit der Familie singt es sich für den "König von Mallorca" – auch nach seinem offiziellen Karriere-Aus – eben am schönsten.

Der AZ sagte Jürgen Drews bei der "Ladies Red Wiesn": "Eigentlich lebe ich ja ein gemütliches Rentner-Schlager-Leben, aber die Wiesn ist schon anstrengend", gibt er im Gespräch mit der AZ zu. "Sobald meine Mundwinkel mal nach unten zeigen, sagen alle 'Der Drews ist nicht gut drauf', wenn ich mal stolpere, heißt es 'Der Drews kann schon gar nicht mehr gehen'." Das dementiert der 80-Jährige vehement: "Das stimmt nicht. Ich bin eigentlich noch gut auf den Beinen!"