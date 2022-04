Genderneutrale Änderung bei "Tagesschau"-Begrüßung? Jens Riewa streicht "Damen und Herren"

Von dieser Neuerung dürften langjährige Zuschauer der "Tagesschau" überrascht gewesen sein: Chefsprecher Jens Riewa begrüßte das Publikum genderneutral. Wird die Anrede "Damen und Herren" aus der ARD-Nachrichtensendung gestrichen?

"Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 'Tagesschau'" - mit diesen Worten wird das Publikum der meistgesehenen Nachrichtensendung Deutschlands jeden Abend um 20 Uhr begrüßt. Doch jetzt hat ausgerechnet Chefsprecher Jens Riewa mit dieser Tradition gebrochen und eine genderneutrale Anrede gewählt. Bricht jetzt etwa auch bei der ARD ein neues Zeitalter an?

Begrüßung bei "Tagesschau": Jens Riewa verzichtet auf "Damen und Herren"

Am Karsamstag (16. April) begann der 58-Jährige die Sendung mit den Worten: "Guten Abend und willkommen zur 'Tagesschau'." Ein Novum, denn in der 70-jährigen Geschichte der Sendung hat sich die Begrüßungsformel eigentlich kaum geändert. Das fiel auch direkt einigen Zuschauern auf, die via Twitter einen Clip davon teilten.

Ein Twitter-User veranlasste daraufhin sogar eine Umfrage unter seinen Followern, ob die "Tagesschau" künftig eine genderneutrale Begrüßung einführen sollte. Obwohl das Endergebnis zugunsten eines Verzichts auf "Damen und Herren" ausfiel, regten sich in den Kommentaren viele Zuschauer darüber auf. "Es ist schon wirklich unglaublich, wie sich eine Minderheit hier in unserem Land gegen die erklärte Mehrheit durchsetzt", schreibt ein Kritiker dazu. Ein weiterer erklärt: "'Damen und Herren' IST genderneutral. Alle XX- und XY-Chromosomen werden angesprochen."

Wird Jens Riewa künftig genderneutral begrüßen?

Ob Jens Riewa bei seiner Anmoderation der Karsamstags-Ausgabe der "Tagesschau" bewusst auf eine genderneutrale Sprache achtete oder sich lediglich versprochen hat, ist nicht bekannt. Allerdings wird er wohl nicht daran festhalten, denn direkt am Ostersonntag begrüßte er die Zuschauer wieder mit "Damen und Herren". Auch seine Kollegin Julia-Niharika Sen wählte einen Tag später die gewohnte Anrede.

"Damen und Herren" bei "Tagesschau" gestrichen? So reagiert der NDR

Die Einführung einer neuen Zuschauer-Begrüßung bei der "Tagesschau" scheint eher unwahrscheinlich. Inzwischen hat der NDR darauf sogar und erklärt auf Anfrage von " ": "Aktuell sind keine dauerhaften Änderungen bei der Begrüßung geplant."

Damit hält die Nachrichtensendung also weiter an dem traditionellen Einstieg fest, an der sich seit Beginn fast nichts geändert hat. Jedoch gab es 2012 eine kleine Änderung, denn seither dürfen Jens Riewa und Co. den persönlichen Zusatz "Ich begrüße Sie zur Tagesschau" hinzufügen. Bis dahin hieß es lediglich "Guten Abend, meine Damen und Herren".