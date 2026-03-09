Gemeinsamkeit bei Songs von Pink Floyd, Tote Hosen und Take That: Mehrheit kennt WWM-Antwort
Am 9. März bietet Günther Jauch wieder die Chance, bei "Wer wird Millionär?" mächtig abzusahnen. Viel Grips ist gefordert, wenn es darum geht, die Fragen des beliebten RTL-Quizmasters zu beantworten. In der aktuellen Ausgabe wird das Musikwissen eines Kandidaten getestet. Was verbindet die Songs "Wünsch Dir was", "Another Brick In The Wall" und "Never Forget"?
Gemeinsamkeit von "Wünsch Dir was", "Another Brick In The Wall" und "Never Forget" gesucht
Mathematik-Professor Christian Weiss hat die Ehre, auf Günther Jauchs Ratestuhl Platz nehmen zu dürfen. Während der 41-jährige Kölner es gewohnt ist, sich mit Zahlen und Formeln herumzuschlagen, muss er nun musikalisches Wissen beweisen. Er hat 4.000 Euro in der Tasche, wenn er folgende Frage beantworten kann:
Was haben "Wünsch Dir was" von den Toten Hosen, Pink Floyds "Another Brick In The Wall" und "Never Forget" von Take That gemein?
A: Gitarrensolo
B: Kinderchor
C: kein Refrain
D: Klassik-Intro
Gitarrensolo, Kinderchor, kein Refrain oder Klassik-Intro? WWM-Kandidat vertraut Joker
Christian Weiss verrät, nur eines der genannten Lieder zu kennen. "Another Brick In The Wall" von Pink Floyd habe er bereits gehört. Er zieht den Publikumsjoker. 88 Prozent der Studiozuschauer entscheiden sich für Antwortmöglichkeit B: Kinderchor. Weiss vertraut auf das Ergebnis.
"Wer wird Millionär?": Kinderchor als richtige Antwort
Mit der Entscheidung liegt der Mathematik-Professor richtig – tatsächlich handelt es sich bei Antwortmöglichkeit B: Kinderchor um die korrekte Lösung. Demnach haben "Wünsch Dir was" von den Toten Hosen, "Another Brick In The Wall" von Pink Floyd und "Never Forget" von Take That gemein, dass Kinderstimmen in den Songs zu hören sind. Die anderen Antwortmöglichkeiten sind falsch, da "Never Forget" von Take That kein Gitarrensolo enthält, alle genannten Lieder einen Refrain aufweisen und keiner der drei Songs mit einem Klassik-Intro beginnt.
Vor allem bei "Another Brick In The Wall" von Pink Floyd ist der zu hörende Kinderchor ein zentraler Teil des Songs. Gesungen wurde der Part von Schülern der Islington Green School in London.
