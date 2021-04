Gemeinsamer Auftritt von Harry und Meghan: Sie werden bei Impfkonzert dabei sein

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan wird es der erste gemeinsame Auftritt seit ihrem Oprah-Interview sein. Bei der Veranstaltung "Vax Live: The Concert to Reunite the World" sollen die Royals eine wichtige Rolle spielen.

28. April 2021 - 15:12 Uhr | (tae/spot)