Seit 1999 führt Günther Jauch durch die beliebte Wissensshow "Wer wird Millionär?". Doch was steht eigentlich auf den Moderationskarten des Quizmasters? Die AZ verrät es

Wohl kaum ein Format hält sich im linearen Fernsehen so dauerhaft erfolgreich wie "Wer wird Millionär?". Bereits seit 1999 flimmert die beliebte RTL-Quizshow über die Bildschirme. Von Anfang an mit dabei: Moderator Günther Jauch. Tausende Kandidaten hieß er bereits im Kölner Studio willkommen. Dabei hat er seine Moderationskarten stets zur Hand – aber welche Informationen sind dort eigentlich zu lesen?

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch lüftet Geheimnis um Spickzettel

Im "Großen Zocker-Special" von "Wer wird Millionär?" (2. Juni 2025) kam es zu einer besonders spannenden Situation. Kandidat Andreas Groß aus Bochum saß auf dem Ratestuhl und zögerte bei einer Musik-Frage: War 2024 ein Musical über Michael Jackson oder doch über Michael Jordan erschienen?

Sein im Publikum sitzender Bruder tippte auf den Basketballspieler Michael Jordan, doch der Kandidat entschied sich instinktiv für die richtige Antwort: Michael Jackson. Andreas Groß durfte also im Spiel weiterziehen, doch was noch viel spannender war – Günther Jauch gewährte an dieser Stelle tatsächlich einen Einblick in seine Moderationskarte. Was war darauf zu lesen?

Kandidaten-Infos und Kuli-Notizen. Günther Jauch zeigte seinen "Wer wird Millionär?"-Spickzettel © RTL/Screenshot

"Wer wird Millionär?": Das steht auf Günthers Jauchs Moderationskarten

Auf der Karte des Moderators waren viele Informationen zum Kandidaten Andreas Groß und dessen Begleitung zu lesen. Unter anderem, dass der 35-Jährige Badminton spiele, Trompete spielen könne und stets mit seinem Bruder konkurriere. Auch Informationen zur Ehefrau und die Namen der Telefonjoker waren der Karte zu entnehmen.

Besonders interessant: Günther Jauch hatte die wichtigsten Stellen zuvor mit einem gelben Textmarker hervorgehoben. Zudem waren ein paar Stichpunkte mit einem Kugelschreiber auf die Karte gekritzelt worden. Ein echter Spickzettel für den Quizmaster – und für Fans wohl ein spannender Einblick hinter die Kulissen von "Wer wird Millionär?".