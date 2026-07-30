Geheimer Aufbruch mit Jauch und Schöneberger: TV-Koch gibt privaten Einblick

Tim Mälzer will mit Promi-Kollegen eine Reise machen – Barbara Schöneberger und Günther Jauch dürfen dabei nicht fehlen. Der TV-Koch verrät jetzt, warum ihn dieses Vorhaben so reizt. Schöneberger macht daraufhin ein Geständnis.

Als TV-Koch steht Tim Mälzer seit Anfang der 2000er-Jahre vor der Kamera. Im Laufe seiner Karriere war der Gastronom in etlichen Formaten zu sehen – und machte hierbei Bekanntschaft mit vielen Stars. Jetzt spricht er über einen Wunsch, der mit Promi-Kollegen aus früheren Zeiten zu tun hat.

Tim Mälzer will reisen – mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch

"Ich habe mal überlegt, wir gehören ja alle so ein bisschen zusammen. Unsere Wege haben sich ja schon häufig gekreuzt", meint Tim Mälzer im Podcast " " von Barbara Schöneberger. Er bezieht sich hierbei auf die Moderatorin und weitere Kollegen aus der Fernsehbranche, wie beispielsweise Günther Jauch. Mit ihnen habe der Koch durch frühere TV-Begegnungen bereits viel erlebt.

Nun gibt er einen privaten Einblick und erzählt von einem Plan, den er künftig gern umsetzen würde. "Ein Roadtrip mit eben all den Menschen von damals – ein Tagesausflug, irgendwo angeln gehen und labern." Für Mälzer ist die Vorstellung, an der Seite von Schöneberger und Jauch zu einem Freizeittrip aufzubrechen, sehr verlockend.

Geheimer Aufbruch: TV-Koch stellt Bedingung für Roadtrip

Auch seine Gesprächspartnerin ist begeistert von der Idee. Doch sollte ein solcher Roadtrip zustande kommen, sei es Tim Mälzer wichtig, eine bestimmte Bedingung einzuhalten. "Ohne Kamera", betont der 55-Jährige im Austausch mit Schöneberger. Der Aufbruch in die Natur solle somit sehr persönlich und geheim bleiben. TV-Kameras, die die prominente Reisetruppe begleiten, sind nicht erwünscht.

Ein Roadtrip mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch? Für Tim Mälzer klingt ein solches Vorhaben verlockend. © imago/Sven Simon

Dass Tim Mälzer intime und vertrauliche Gespräche nicht öffentlich breittreten will, dürfte wenig überraschen. Schließlich gilt der in Hamburg lebende Küchenprofi als sehr privat. Über sein Leben fernab des Scheinwerferlichts ist nur wenig bekannt. Ob er Vater ist, hat der Koch selbst nie offiziell verraten.

Barbara Schöneberger gesteht: "Kenne viele Leute, habe aber nichts davon"

Mit seinem Roadtrip-Plan trifft Mälzer bei Barbara Schöneberger jedenfalls ins Schwarze. "Ja, ich möchte eigentlich auch genau wieder das, mit den alten Leuten, die man früher viel öfter gesehen hat. Und jetzt sind wir zwar alle da, aber man trifft sich nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Shows, in denen man miteinander spielt oder aufeinander trifft", so die bekannte Moderatorin. Sie wolle mit TV-Kollegen "zusammensitzen" und eine gute Zeit haben. "Ich denke mir oft: 'Ich kenne so viele spannende Leute', und ich finde es schade, dass man nicht öfter was macht. Ich kenne so viele spannende Leute und habe aber nichts davon", gesteht die Blondine offen.

Speziell an Mälzer spricht Schöneberger ein Lob aus – der Austausch mit ihm gefalle ihr sehr. "Also nach dem Gespräch mit dir würde ich dich am liebsten jetzt einladen und sagen: 'Lass uns einen Abend zusammen verbringen'", schwärmt die 52-Jährige. Tim Mälzer fühlt sich geehrt und schätzt die lieben Worte der Moderatorin.