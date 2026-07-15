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Geheim-Auftritt: Roberto Blanco singt bei Sommerfest von Münchner Society-Lady

Sie feiern ihre Liebe mit prominenter Gästeliste: PR- und Society-Lady Simone Petrov und Ehemann Hanns Meyn laden anlässlich ihres Hochzeitstags zum traditionellen Sommerfest – mit hochkarätigem Überraschungsgast.
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Langjährige Freunde: Schlager-Star Roberto Blanco kommt mit Frau Luzandra (l.) und singt PR-Lady Simone Petrov ein Ständchen zum Hochzeitstag.
Claudia Porpaczy 6 Langjährige Freunde: Schlager-Star Roberto Blanco kommt mit Frau Luzandra (l.) und singt PR-Lady Simone Petrov ein Ständchen zum Hochzeitstag.
Hotel-Unternehmer und Ex-Freund von Simone Ballack, Heiko Grote, mit der neuen Frau an seiner Seite: Pietra Schmidt.
Claudia Porpaczy 6 Hotel-Unternehmer und Ex-Freund von Simone Ballack, Heiko Grote, mit der neuen Frau an seiner Seite: Pietra Schmidt.
Schauspieler Ernst Hannawald und Frau Maria.
Claudia Porpaczy 6 Schauspieler Ernst Hannawald und Frau Maria.
Szene-Wirt Hugo Bachmaier mit Sängerin Sarah Laux.
Claudia Porpaczy 6 Szene-Wirt Hugo Bachmaier mit Sängerin Sarah Laux.
PR-Lady Simone Petrov (r.) mit Sandra Ofarim (Mutter von Dschungelkönig Gil Ofarim).
Claudia Porpaczy 6 PR-Lady Simone Petrov (r.) mit Sandra Ofarim (Mutter von Dschungelkönig Gil Ofarim).
Auch Tenor Jan Menzer griff im Laufe des Abends zum Mikro.
Claudia Porpaczy 6 Auch Tenor Jan Menzer griff im Laufe des Abends zum Mikro.

Die einen feiern ihren Hochzeitstag ganz intim zu zweit – die anderen mit Kir Royal und VIP-Gästeliste. PR-Lady Simone Petrov gehört definitiv zur letzteren Kategorie: Bereits zum elften Mal begießt sie gemeinsam mit Ehemann Hanns Meyn ihre Liebe mit einem exklusiven Sommerfest in ihrem "Zaubergarten".

Hochzeitstag einer Society-Lady: Diese prominenten Gäste feiern mit

Unter den 80 ausgewählten Gästen: die Schauspieler Cornelia Corba und Ernst Hannawald, Szene-Gastronom Hugo Bachmaier, Star-Friseur Peter Safarik, Hotelier Heiko Grote (Ex-Freund von Simone Ballack) mit seiner neuen Partnerin Pietra Schmidt, Sandra Ofarim, Mutter von Dschungel-König Gil Ofarim – und Schlager-Star Roberto Blanco mit Frau Luzandra.

45 Minuten lang: Roberto Blanco singt für die Party-Gesellschaft 

Der 89-Jährige ist als enger Freund der Gastgeberin längst Stammgast auf Petrovs Partys und gibt auch zu dieser Gelegenheit wieder seine größten Hits zum Besten – stolze 45 Minuten lang. "Es hat mich sehr gefreut, bei diesem wunderschönen Fest zu singen", sagt der Sänger.

Einen großen Auftritt hatte zu dieser Gelegenheit auch Sängerin Jennifer Siemann. Der Musical-Star, der die Hauptrolle in Ralph Siegels Musical "Ein bisschen Frieden" spielte, performte vor den Gästen unter anderem ihren Song "Die Löwin", den sie bereits im "ZDF-Fernsehgarten" und "Immer wieder sonntags" vorgestellt hatte und der ebenfalls aus der Feder des Hit-Komponisten kommt. Siegel liegt derzeit im künstlichen Koma. Ehefrau Laura verriet der AZ am Sonntag, dass die Ärzte jeden Tag aufs Neue planen, ihn aufzuwecken.

Schauspieler Ernst Hannawald: "Wir möchten geliebt werden"

Und auch Schauspieler Ernst Hannawald sinnierte im Angesicht der Liebe ganz rührig: "Alle Menschen haben den gleichen Wunsch: Wir möchten geliebt werden."

Gefeiert wurde bei Cocktails, Vitello tonnato, edlem Rinderfilet - und einschließlich einiger Zaungäste - bis nach Mitternacht.

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