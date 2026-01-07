Gegenstück zur fiktiven Insel Brobdingnag: Jauch greift vor korrekter Auflösung tief in die Tasche

Günther Jauch will von einer Kandidatin bei "Wer wird Millionär?" wissen, welches Land das Gegenstück zur fiktiven Halbinsel Brobdingnag ist: Narnia, Oz, Liliput oder Phantasien? Welches Land aus der Weltliteratur ist die richtige Antwort?

Im neuen Jahr dürfen sich "Wer wird Millionär?"-Fans auf die 3-Millionen-Euro-Woche freuen. Günther Jauch stellt den Kandidaten im Studio wie gewohnt die kniffligsten Fragen. Am 7. Januar wird Wissen in puncto Literatur und Fantasy-Welten gefordert. Jauch fragt eine Kandidatin, zu welchem Land die fiktive Halbinsel Brobdingnag das Gegenstück ist.

Günther Jauch stellt Frage zu Literatur und Fantasy-Welten

Kandidatin Stefanie Zeng nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz und steht bei der 32.000-Euro-Frage. Günther Jauch möchte von seinem Studiogast wissen:

Die fiktive Halbinsel Brobdingnag ist quasi das Gegenstück zu welchem anderen aus der Weltliteratur bekannten Land?

A: Narnia

B: Oz

C: Liliput

D: Phantasien

Narnia, Oz, Liliput oder Phantasien? WWM-Kandidatin hofft auf Zusatzjoker

Stefanie Zeng meint schnell, sie könne aus dem Bauchgefühl heraus mehrere Antwortoptionen ausschließen. Sie möchte jedoch noch nicht verraten, welche das sind. Die Kandidatin entscheidet sich für den Zusatzjoker und hofft, dass mehrere Personen im Publikum aufstehen. Schlussendlich erhebt sich jedoch nur eine einzige Dame und die Kandidatin setzt alle Hoffnung auf sie. Der Joker rät zu Antwortmöglichkeit A: Narnia, betont aber, sich nicht zu hundert Prozent sicher zu sein. Bestimmte Antwortmöglichkeiten komplett ausschließen könne sie nicht.

Weiterer Joker, doch Kandidatin noch immer ahnungslos

Stefanie Zeng offenbart, sie hätte von Anfang an die Antwortoptionen B: Oz und D: Phantasien ausgeschlossen. Die Kandidatin entscheidet sich anschließend dafür, einen weiteren Joker – den Telefonjoker – zu nutzen. Der Joker gibt jedoch schnell zu: "Da kann ich nicht weiterhelfen, tut mir leid." Zeng erklärt daraufhin: "Ich zocke nicht." Sie hört auf und fährt mit 16.000 Euro nach Hause.

"Wer wird Millionär?": Liliput als richtige Antwort für Brobdingnag-Gegenstück

Tatsächlich wäre die richtige Antwort C: Liliput gewesen – eine Antwortmöglichkeit, die Stefanie Zeng definitiv nicht gewählt hätte. Demnach hat die Kandidaatin mit ihrem "Wer wird Millionär?"-Ausstieg die richtige Entscheidung getroffen.

Fälschlicherweise meint Günther Jauch zuerst, Option A: Narnia wäre die richtige Antwort gewesen, und sichert Zengs Zusatzjoker 500 Euro als Preisgeld zu. Nachdem der Moderator von der Regie verbessert wird, und C als richtige Antwort enttarnt wird, plagt Jauch ein schlechtes Gewissen. Da sich Stefanie Zengs Zusatzjoker doch nicht über 500 Euro von RTL freuen darf, greift der Moderator selbst in die Tasche und überreicht 100 Euro Trostgeld. Dem Publikum gefällt Jauchs Einsatz und großer Applaus ist zu vernehmen.