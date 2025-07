Geburtstagsporträt: Königin Camilla strahlt in ihrem privaten Reich

Zum 78. Geburtstag veröffentlicht der Buckingham Palast ein neues Porträt von Königin Camilla. Das Foto entstand an einem Ort, der ihr besonders am Herzen liegt - ihrem privaten Anwesen Ray Mill House.

Königin Camilla lächelt in ihrem neuesten Porträt in die Kameras.

Ein warmes Lächeln, die Arme entspannt auf einen Gartenzaun gelehnt - so zeigt sich Königin Camilla auf ihrem neuen offiziellen Porträt zum 78. Geburtstag. am 17. Juli und wählte dafür einen ganz besonderen Ort: das Ray Mill House, Camillas privates Refugium in Wiltshire.

Das von Hoffotograf Chris Jackson "diesen Monat" aufgenommene Bild strahlt eine ungewöhnliche Intimität aus. Nicht die prunkvollen Säle des Buckingham Palasts oder die repräsentativen Räume des Clarence House bilden die Kulisse, sondern der verwunschene Garten ihres Landsitzes - ein Ort, dem Camillas Herz gehört wie kein zweiter.

Ein Anwesen mit Geschichte und Bedeutung

Ray Mill House ist mehr als nur ein Wohnsitz für die Königin. Das inmitten von zwölf Hektar Obstgärten und Gärten gelegene Anwesen mit Swimmingpool und Stallungen erwarb sie 1996 nach ihrer Scheidung von ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles (85). Selbst als sie 2003 mit dem damaligen Prinzen Charles (76) ins Clarence House zog, behielt sie diesen besonderen Ort.

Die strategische Lage des Hauses spricht für sich: Nur 15 Autominuten von Highgrove House entfernt, König Charles' privatem Landsitz, bietet es Camilla die perfekte Möglichkeit für Wochenendausflüge. "Fast jedes Wochenende zieht sich die Königin dorthin zurück, um friedvoll zu entspannen", .

Stütze in schweren Zeiten

Das neue Porträt entstand zu einem besonderen Zeitpunkt. Königin Camilla hat ihren heutigen Ehemann durch jede Phase seiner Regentschaft begleitet - und besonders durch die Herausforderung seiner Krebsdiagnose, die der Palast im Februar 2024 bekannt gab. "Sie ist seine Stärke und sein Halt, genau wie Prinz Philip es für die verstorbene Königin Elizabeth war", zitiert das Magazin einen Palastinsider.

Die königliche Quelle fügte hinzu: "Sie wird großartig sein. Sie wird ihn aufrichten, sie wird ihn ermutigen. Sie ist erstaunlich. Sie unterstützt ihn, die Arbeit zu tun, die er tun muss." Diese Worte spiegeln sich auch in Camillas unermüdlichem Engagement wider, das selbst am Vorabend ihres Geburtstags nicht nachließ.

Arbeitspensum einer 78-Jährigen

Während andere in ihrem Alter längst den Ruhestand genießen würden, absolvierte Königin Camilla am 16. Juli ein volles Arbeitsprogramm in Devon. Sie besuchte das Children's Hospice South West, dessen Schirmherrin sie ist, und erhielt von der Royal Navy den historischen Titel "Vice Admiral of the United Kingdom" - eine Anerkennung für ihre langjährige Unterstützung der Streitkräfte.

"Ich bin unglaublich stolz auf sie", äußerte sich ihr Sohn Tom Parker Bowles (50) gegenüber dem US-Magazin. "Sie ist in einem Alter, in dem die meisten Menschen ans Aufhören denken, aber sie beklagt sich nie; sie macht einfach weiter."