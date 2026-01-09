Gebäude mit Red, Blue und Green Room: WWM-Joker gibt diese richtige Antwort nicht

Günther Jauch will von seinem "Wer wird Millionär?"-Kandidaten wissen, in welchem Gebäude ein Red Room, ein Blue Room und ein Green Room vorzufinden sind. Zur Option stehen der Louvre, das Weiße Haus, die Westminster Abbey und das Opernhaus in Sydney. Hätten Sie die korrekte Antwort gewusst?

Im Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" (9. Januar) können die Kandidaten besonders viel Geld absahnen. Die einzelnen Gewinnstufen sind deutlich höher angesetzt. Dadurch ist es möglich, am Ende das Dreifache der eigentlichen Höchstgewinnsumme abzuräumen. In den vorherigen Sendungen der Woche (5. bis 8. Januar) konnten sich die Teilnehmer in verschiedenen WWM-"Special"-Ausgaben für das Finale qualifizieren. Am 9. Januar verlangt Günther Jauch Wissen über international bekannte Kulturhäuser und Amtsgebäude.

Günther Jauch stellt Frage zu berühmten Gebäuden

Kandidat Kevin Kevenhörster nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz. Der HNO-Arzt war im "Klugscheißer"-Special am Mittwoch (7. Januar) dabei. Er steht bei der 20.000-Euro-Frage und Günther Jauch will nun wissen:

Red Room, Blue Room und Green Room findet man direkt gegenüber der Eingangshalle im 1. Stock welchen Gebäudes?

A: Louvre

B: Weißes Haus

C: Westminster Abbey

D: Opernhaus Sydney

Louvre, Weißes Haus, Westminster Abbey oder Opernhaus Sydney?

Kevin Kevenhörster meint, er könne sich nicht vorstellen, dass Antwortmöglichkeit A: Louvre richtig ist. Der Arzt denkt, dass die einzelnen Räume wie "Red Room" oder "Blue Room" in dem Fall eher französischsprachige Namen tragen würden. Er nutzt einen ersten Joker und entscheidet sich dafür, eine Person im Publikum zu befragen. Ein Vertriebler aus Düsseldorf rät zu Antwortmöglichkeit C: Westminster Abbey.

WWM-Kandidat vertraut Joker nicht

Kevin Kevenhörster vertraut der Empfehlung seines Jokers nicht ganz. Die Begründung für die gelieferte Antwort wirkt auf Günther Jauchs Kandidat nicht ganz stimmig. Er entscheidet sich dafür, zusätzlich den 50:50-Joker einzusetzen – übrig bleiben die Antwortmöglichkeiten A: Louvre und B: Weißes Haus. Aufgrund seines Bauchgefühls, dass er A: Louvre als Option ausschließen kann, lässt der Kandidat B: Weißes Haus einloggen.

"Wer wird Millionär?": Weißes Haus als richtige Antwort

Das Glück ist auf seiner Seite – tatsächlich handelt es sich bei Option B: Weißes Haus um die richtige Antwort. Kevin Kevenhörster ist froh, sich nicht auf den Rat seines ersten Jokers verlassen zu haben.

Der Red Room im Weißen Haus – im Dezember 2019 weihnachtlich geschmückt. Im Amtsgebäude des US-Präsidenten gibt es auch einen Blue Room und einen Green Room. © imago/UPI Photo

Günther Jauch erklärt in Bezug auf die richtige Antwort: "Wir reden von Empfangsräumen im Obergeschoss, die häufig für kleine Empfänge, Versammlungen und Zeremonien genutzt werden, und diese Räume gibt es im Weißen Haus." Red Room, Blue Room und Green Room sind demnach im Amts- und Wohngebäude des US-Präsidenten in Washington, D. C. vorzufinden.